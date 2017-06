Opinión 01-06-2017

Empresas comunitarias

Las empresas comunitarias, ya sean de producción o de servicios se organizan de acuerdo al potencial ecológico y geoeconómico de las unidades biogeográficas, donde la competitividad, la excelencia, la probidad y las modernas técnicas de administración ameritan metas dignas y justos beneficios de todos sus componentes.

Sus fortalezas son el permanente uso de las tecnologías, la investigación y la puesta en marcha de nuevos procesos, el perfeccionamiento constante de sus miembros según sus capacidades y la oportuna comunicación del conocimiento con la cual se asegura una eficiente educación y capacitación de todos sus miembros.

Las empresas comunitarias, son diseñadas por la capacidad de sustentabilidad de la unidad biogeográfica y la clave está en catastrar todos los recursos biogeográficos de la unidad, definir cuanto se tiene en recursos de vida total y recursos naturales, tomar conciencia de lo positivo y de los errores cometidos en el transcurso histórico con nosotros mismos y con nuestro medio ambiente, como corregir los errores y como aprovechar los actos positivos para prevenir la regresión histórica, como armonizar y proyectar hacia el futuro la gestión del hombre como comunidad con su medio ambiente y como preservar y auspiciar la vida total y elevar la calidad de vida de todos los componentes de las comunidades bióticas.

Su quehacer es la autogestión, que es la administración autónoma en el logro de los objetivos en el manejo de los recursos donde se pretende el empoderamiento de las personas para que cumplan los objetivos por sí mismos, con el ejercicio de una democracia de participación integral.

Hay muchos ejemplos en nuestra sociedad que nos ayuda a reflexionar sobre lo que es una organización comunitaria y el concepto de propiedad comunitaria los que aceptamos sin ni siquiera darnos cuenta de esta condición comunitaria: juntas de vecinos, cuerpos de bomberos, entidades religiosas, escuelas y liceos públicos, bibliotecas y museos públicos, organismos policiales, militares, municipalidades, centros de atención primaria de salud, hospitales públicos, etc.

Claro está que todos los ejemplos anteriores son organismos que prestan servicios, los cuales casi todos cuentan con el concurso del Estado, como ente financiador, regulador, contralor y administrador de los bienes y recursos humanos.

Sin embargo, también existen organismos de producción manejados por el Estado y cuyos ingresos van en beneficio de toda la comunidad del país y cuya gerencia cupular no se considera dueña de la empresa, sino que cumplen sus cometidos de acuerdo a su alta calidad profesional.

Tal es el caso en nuestro país de CODELCO CHILE, cuyos importantes ingresos se traducen en general, en inversiones y servicios para toda la comunidad chilena.

Es tal la importancia de esta empresa que pertenece a todos los chilenos que Noam Chomsky, lingüista y filósofo estadounidense, el día 15 de octubre de 2006 invitado por la Universidad de La Frontera expuso: “Chile ha logrado sobrevivir económicamente, pero lo que a los historiadores económicos no les gusta decir es que este éxito se debe a la existencia de Codelco, lo que viola las reglas del neoliberalismo” (Diario El Mercurio, pág. 1, Cuerpo A, 16 de octubre de 2006).

Esto significa que, cuando en una unidad biogeográfica se descubre y/o se inicia la gestión productiva de un bien explotable, cuya riqueza excede en forma considerable las expectativas económicas de esa unidad, es obligación del Estado legislar para que los ingresos se distribuyan en forma equitativa en la promoción y desarrollo social de las unidades más desposeídas.

De esta forma cada miembro de la empresa comunitaria toma consciencia de su personal y comunitaria responsabilidad laboral.

En el contexto mundial caracterizado por la globalización, entendida como interpenetración a escala mundial de economías, culturas y decisiones políticas que atraviesan los Estados nacionales y que pareciera ser un fenómeno irreversible, esta organización empresarial comunitaria no impide el proceso de globalización en que está inserto el mundo moderno, al salir a competir con sus exportaciones al mercado externo y con sus productos y servicios en el mercado interno, sino que también lo perfecciona al impedir que las empresas transnacionales se apoderen de las riquezas y procesos económicos de un país, protegiendo así la soberanía, el sentido de identidad, de pertenencia y de nacionalidad. Por lo tanto, fortalece a los Estados y a las democracias nacionales, en sus comunidades de dimensiones locales y regionales.

Cada unidad biogeográfica tendrá tantas empresas comunitarias según sus recursos renovables y no renovables, actuales y/o potenciales, cuente su paisaje geográfico, en el desarrollo y la preservación de la vida total.

El traspaso de las actuales empresas a la comunidad debe hacerse por la vía del derecho por medio de la adquisición en forma gradual y en determinados plazos de tiempo convenidos por la comunidad y sus actuales dueños o accionistas.

Es de gran importancia la forma como enfoca sus balances para ver cómo va su gestión. Sus balances dejan de ser meramente económicos, para ver sus ganancias o pérdidas. Sus balances deberán ser socio-económico-ambiental.

Este nuevo referente deberá reflejar transparentemente la real gestión de la empresa comunitaria en relación a su gestión productiva, de servicios o comercial en orden a pérdidas o utilidades, incidencia en el crecimiento económico de la unidad biogeográfica local, regional o nacional, capacidad en la mantención o aumento de la capacidad laboral, capacitación y/o aplicación de nuevas tecnologías, lucha contra la cesantía, políticas de interacciones de prácticas didácticas con el mundo estudiantil en la formación de futuros operadores, técnicos y profesionales, aplicación de técnicas de abatimientos para combatir la contaminación atmosférica ambiental, inclusión de auditorías ambientales, tratamiento de riles, disposición final de desechos industriales tóxicos, peligrosos o radiactivos, reciclaje de desechos, comportamiento comunitario con la preservación del medio ambiente y políticas de protección de los sistemas ecológicos circundantes.

La información de gestión de las empresas comunitarias deberá ser pública, para evitar tráfico de influencias, conflictos de poder y nepotismo en casos tales como: licitaciones, contratos preferenciales y favoritismo en las contrataciones del personal laboral y la emisión de boletas ideológicamente falsas.

La actividad de la mediana y pequeña empresa, cualquiera sea su gestión, puede permanecer en manos privadas, siempre y cuando cumplan con las leyes y reglamentos que norman, controlan y supeditan a estas pequeñas y medianas empresas a los valores éticos morales comunitarios en defensa de los derechos del trabajador, sus organizaciones laborales, justos salarios y que su actividad ya sea particular o de conjunto cumplan con las leyes, normas, técnicas de abatimiento, disposición final de desechos, etc., de modo que no contaminen en forma alguna al medio ambiente y la salud pública.

La propiedad privada vital, es decir, aquella destinada a la vida privada de las personas, ya sea familiar o personal es respetada e incentivada por este modelo de sociedad, la cual considera justo y lícito que cada persona se esfuerce y luche por lograr mejores niveles de calidad de vida tanto familiar como personal. También estos criterios abarcan la propiedad privada destinada al descanso y a la recreación.