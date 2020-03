Crónica 22-03-2020

Empresas de Telecomunicaciones se suman a solicitud de Subtel y establecen medidas a favor de los usuarios para abordar contingencia por coronavirus

Duplicación de velocidad, redes sociales liberadas y acceso gratuito a contenidos premium son algunas de las propuestas que las firmas del sector entregaron a la Subsecretaría.



La Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) recibió ayer por parte de las empresas del sector, las propuestas con respecto a las medidas pro usuarios que implementarán cada una en medio de la contingencia que se está viviendo por el coronavirus a nivel nacional.

De esta manera, entre lo presentado por las compañías destaca lo siguiente:

1. Mayor velocidad de Internet para sus clientes: Considerando que muchos usuarios realizarán teletrabajo o cursarán sus estudios de manera remota, SUBTEL solicitó mejores condiciones técnicas en las conexiones, las cuales permitan desarrollar estas actividades sin contratiempos.

En esta línea, por ejemplo, Movistar indicó que aumentará en 100% la velocidad sin costo adicional a sus usuarios de fibra óptica.

2. Mayor capacidad de navegación: Contemplando que en estos días son más las actividades que debemos realizar en nuestros dispositivos móviles (hablar con nuestros familiares, en algunos casos teletrabajar y abrir varias aplicaciones, entre otras), las empresas han mostrado disposición para aumentar la capacidad de navegación de sus usuarios móviles.

En el caso de Entel, por ejemplo, la compañía dispondrá para todos sus clientes móviles con planes “Empresas y Corporaciones” tráfico ilimitado de Internet móvil entre el 17 y el 31 de marzo, beneficio el cual será sin costo y adicional a los gigabytes (GB) contratados del plan.

Por su parte, Claro ofrecerá un incremento de la cuota de datos para los planes MAX en 5GB. Además, los clientes MAX podrán compartir hasta un 50% del saldo de sus GB con cualquier cliente Claro con plan postpago.

En tanto, WOM habilitará 2GB adicionales para navegar o para utilizar en aplicaciones.

3. Redes Sociales Liberadas: En el transcurso de esta pandemia es fundamental mantener activa la comunicación con nuestros más cercanos, a quienes en muchos casos no podremos visitar. Por esta razón, las empresas están abiertas liberar las redes sociales, permitiendo estar más cerca de los seres queridos.

En ese sentido, Entel, Movistar, Claro, y WOM aplicarán dicha medida al menos hasta el 31 de marzo de este año.

4. Fortalecer los canales digitales de atención al cliente: Atendiendo a la solicitud de la SUBTEL, las empresas han decidido reforzar sus canales de atención digitales, tales como páginas web, aplicaciones y redes sociales para así canalizar sus consultas y reclamos.



5. Garantizar medidas de higiene: Frente al alto contagio que tiene el coronavirus las empresas se comprometieron a garantizar altos estándares de higiene en caso de atención a clientes.



6. Acceso a contenidos: Tomando en cuenta que durante esta contingencia algunos usuarios deben someterse a cuarentena y aislamiento social, las empresas han señalado su disposición para habilitar contenidos premium de manera gratuita, entre ellos contenidos educacionales, para contribuir con la entretención de sus clientes.

En el caso de Movistar, la empresa liberará contenidos en el servicio Movistar Play de manera gratuita. Además, habilitará contenidos de la Fundación Telefónica, que ha facilitado el acceso gratuito a todas sus herramientas y contenidos digitales para contribuir a la formación y entretención de los usuarios, sean estos estudiantes, docentes o usuarios.



7. Beneficios para pymes y empresas: Las operadoras de telecomunicaciones han señalado su plena disposición a liberar herramientas para pymes y empresas, las cuales permitan optimizar el teletrabajo durante los días cuarentena, además de flexibilizar los planes móviles.

Entel, por ejemplo, pondrá a disposición de sus clientes del segmento de empresas la herramienta Microsoft Teams sin costo y por seis meses. Asimismo, activará el servicio Home Office para todos.

Movistar, en tanto, dispuso gratuitamente para empresas y pymes una bolsa de datos que permite el uso de aplicaciones para la productividad laboral (Microsoft Teams, OneDrive, Skype, LinkedIn, Google y Slack), de mensajería (WhatsApp) y correo electrónico (Outlook de Office 365, Gmail y Exchange) sin consumir gigas de su plan actual, entre otras medidas.

Al respecto, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, sostuvo que “solo el trabajo conjunto permitirá que podamos atender de buena manera a los usuarios durante el desarrollo de la contingencia por coronavirus. En ese sentido, valoramos la pronta respuesta de las empresas y las medidas a favor de los usuarios que implementará, ya que permitirán que cada uno de ellos mantenga su conectividad durante el período de aislamiento o cuarentena”.

A su vez, la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, afirmó que “el acceso a Internet es una herramienta fundamental durante el desarrollo de esta crisis, pues permite a los usuarios tener acceso a diferentes servicios, hacer trámites y estar en contacto con sus seres queridos, entre otros beneficios, sin tener que moverse de sus casas. En esta línea, es una muy buena noticia lo realizado por las empresas, las cuales decidieron no solo liberar contenidos, sino que también mejorar las condiciones de conectividad de manera gratuita. Esto entendiendo que las telecomunicaciones cumplen un rol relevante durante el desarrollo de distintas crisis y en este caso no es la excepción. De igual forma, como SUBTEL estaremos constantemente fiscalizando y monitoreando el funcionamiento de las redes para facilitar las actividades remotas”.

No obstante, SUBTEL seguirá estudiando y analizando futuras medidas adicionales que vayan en favor de los usuarios y su conectividad.