Empresas están demandando más tecnologías en la gestión de RRHH en tiempos de pandemia

El teletrabajo ha colocado un enorme desafío a las compañías locales que buscan mantener la productividad, eficiencia y compromiso de los colaboradores durante este período.



A nivel mundial el trabajo remoto o teletrabajo antes del Coronavirus no llegaba más allá del 4%. En Chile se estima que este mecanismo bordea el 50% durante esta crisis sanitaria en las grandes compañías. Por otra parte, según las estadísticas proporcionadas por la consultora multinacional Randstad, a partir de octubre de 2019, luego del 18-O, 48% de las empresas en nuestro país implementaron la modalidad de home office para resguardar la seguridad de sus empleados, ante los frecuentes problemas de traslado para llegar a sus trabajos u hogares.



El contexto de pandemia ha obligado a miles de entidades nacionales a buscar nuevas plataformas o tecnologías para mantener la continuidad operativa de los negocios, productividad y la comunicación con los colaboradores, clientes y stakeholders.



Durante este tiempo, las firmas han avanzado fuertemente en incorporar tecnología a sus procesos ligados a la orientación de personas y del mundo del trabajo. El desarrollo tecnológico e innovación han transformado a las compañías y organizaciones de diversas formas y en todas sus áreas.



“En el caso de los Recursos Humanos (RRHH) el uso de la tecnología colabora en la alineación de la gestión del capital humano con los objetivos claves del negocio. De esta forma, las áreas de recursos humanos han tomado mayor protagonismo en las empresas, gracias a la incorporación de soluciones tecnológicas, entendiendo que resulta cada vez más necesario ligar la tecnología con la gestión de personas, con su productividad y el compromiso (engagement)”, explicó Horacio Llovet, co fundador de Nawaiam, compañía chilena-argentina que a comienzos del 2020 lanzó al mercado su plataforma de gamificación centrada en el proceso de reclutamiento.



“Con el avance de la pandemia y la extensión de la cuarentena son cada vez más las empresas que analizan seriamente la incorporación de nuevas herramientas que le permitan seguir activas. En nuestro caso, hemos tenido un incremento del 500% en propuestas y demos solicitados en el último mes, especialmente, de bancos y empresas del sector financiero, tecnológico y alimentario. Esto nos demuestra cómo los responsables de recursos humanos apretaron el acelerador para incorporar tecnología disruptiva o Revolución 4.0 que quizás antes veían como un “lujo futurista” y que ahora son necesarias para el ayer”, añadió Llovet.



Es que este tipo de herramientas que llegaron para “deconstruir” esquemas más que instalados son la nueva tendencia frente al mundo que viene. En el caso de las áreas de capital humano permiten detectar los perfiles conductuales de las personas y predecir, con mayor fiabilidad, si el candidato se adaptará de mejor manera o no al perfil del puesto, o bien poder realizar un mapeo interno para conocer a los colaboradores y determinar planes de desarrollo de carrera y capacitación, entre otros.



El reto lo tendrán las organizaciones que aún poseen liderazgos y jefaturas en RRHH alejados de la transformación digital, utilizando procesos arcaicos que empiezan a quedar obsoletos.