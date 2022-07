Crónica 23-07-2022

Empresas exportadoras podrán realizar misiones internacionales en Centroamérica, Turquía y Alemania gracias al Gobierno Regional del Maule



La Gobernadora Regional, Cristina Bravo entregó pasajes a 19 empresas maulinas, en el marco del desarrollo de la Mesa Comex en la Región del Maule

La instancia se desarrolló en el Gobierno Regional y con la presencia de la Gobernadora Cristina Bravo; el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada; Directora General (S) de ProChile, Paulina Valderrama y el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, entre otros actores relevantes.

Cabe recordar que el objetivo de la Mesa Comex es incentivar las relaciones entre entes públicos y privados para fortalecer el comercio exterior, y asimismo, trabajar en conjunto para la facilitación del comercio.

En la ocasión se realizó un conversatorio con 19 empresas exportadoras de la región, a las que se les hizo entrega de pasajes para participar en misiones a Centroamérica, Turquía y Alemania. Las empresas son de los sectores vitivinícolas, frutícola, apícola y videojuegos.

La Gobernadora Regional, Cristina Bravo, indicó que “esta Mesa lo que busca es apoyar a nuestros emprendedores y empresarios de la Región del Maule y no solo busca generar acuerdos internacionales para la región, sino que mejora la gestión que estamos haciendo en conjunto con los distintos servicios públicos y por eso también queremos agradecer el apoyo de nuestro Delegado Presencial Regional, porque lo que nosotros queremos es que no solamente a través de Pro Chile podamos apoyar a los empresarios que están exportando y queremos que sean un ejemplo para los emprendedores que tenemos en la Región del Maule. Estamos muy contentos de dar marcha a este proyecto que va a permitir que 19 empresarios puedan salir a conocer otra experiencia a distintas partes del mundo, potenciando sus productos y mostrar que, en la Región del Maule, no solo producimos frutas, sino que también diversificamos”.



La misión comercial a Centroamérica son ruedas de negocios en Panamá y Costa Rica, en las que participan 10 empresas del sector vitivinícola y del sector frutícola. En cuanto a Turquía, será una visita de prospección a Feria Apimondia, son 5 apícolas. Con respecto a Alemania, viajan 4 empresas de video juegos a la feria Gamescom. Los pasajes fueron financiados por el Gobierno Regional, con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

En tanto, José Miguel Ahumada, Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, dijo que “para nosotros es fundamental fortalecer este tipo de espacios en la región, en esta Mesa Comex pudimos dar cuenta de los principales problemas, desafíos y oportunidades que tiene el mercado de esta región para poder diversificar las exportaciones y avanzar a una matriz productiva más compleja”.

En el conversatorio se realizó un levantamiento de información desde las empresas presentes, sobre los desafíos de la política comercial internacional de Chile para la región del Maule.

El Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque acotó que “estoy contento de participar en una Mesa Comex que muestra la diversificación que tenemos en la Región del Maule de nuestras producciones, que no tan solo son tradicionales, acá estamos frente a diseñadores de videojuegos, una producción que desde la Región del Maule genera una identidad distinta con grandes resultados y aprovecho de felicitar a la Gobernadora Regional y a su equipo por este desarrollo del FNDR que permitirá que nuestros productores y nuestros comerciantes en la Región del Maule tengan la posibilidad de nuevos conocimientos, diversificar sus ideas, generar espacios y construir relaciones internacionales para mejorar la comercialización de estos productos”.