En 1920 Arturo Alessandri fue elegido Presidente de la República por un Tribunal de Honor



• Los comicios fueron el 26 de junio de 1920 entre Alessandri y Luis Barros Borgoño, proclamándose ambas candidaturas ganadoras. El suspenso concluyó el 25 de julio dando ganador a Alessandri, resultado rechazado, debiendo definirlo un Tribunal de Honor el 30 de septiembre y su veredicto fue favorable para Alessandri con 177 electores contra 176 de Borgoño.

• Las elecciones eran indirectas y los Distritos elegían Electores, quienes debían cumplir ciertos requisitos para tener tal dignidad. Las mujeres no tenían derechos a ser elegidas y votar. Hoy el sufragio es universal y una persona es un voto.

Para noviembre del 2021 están fijadas las Elecciones Generales para elegir Parlamentarios(as) y al Presidente (a) de la República y según el SERVEL podrán participar 14.791.476 ciudadanos (as) debidamente inscritos en los Registros Electorales; situación muy diferente a como fue hace 100 años atrás en nuestro país.

Se vivían momentos políticos difíciles, de enfrentamientos y de gobernanza, pues regían el sistema Parlamentario, con permanentes discrepancias entre los Gobiernos y el Congreso, con rotativas ministeriales, que en 1924 hizo crisis con el “Ruido de Sables” por Oficiales del Ejército, desde las Tribunas del Parlamento y que llevó a Alessandri a salir de la Moneda y exiliarse, para después regresar e impulsar y promulgar la Constitución de 1925 e instaurarse el sistema Presidencial, con claras disposiciones para los tres Poderes del Estado que nos rige hasta hoy, pasando por la Constitución de 1980.

Dos publicaciones del diario “El Mercurio” recuerdan estos acontecimientos de 1920. Uno de ellos es del Columnista Alejandro San Francisco, titulado “Centenario del Cielito Lindo” (26 de junio 2020) y el otro es de la sección del diario “De hace 100 años”, titulado “Las Elecciones Presidenciales” (27 de junio 2020).

“Cielito Lindo”

San Francisco califica “el 25 de junio de 1920 donde se realizó una de las elecciones más importantes de la Historia de Chile del siglo XX.” Allí se enfrentaron por el Presidencia de la República Arturo Alessandri Palma, por la Alianza Liberal con los apoyos de Liberales, Radicales y Demócratas y Luis Barros Borgoño, candidato de la Unión Nacional, integrada por los Conservadores y algunos Liberales, siendo el resultado tan estrecho, que obligó a dar otros pasos, que definieron esta elección presidencial.

Se popularizó la candidatura de Alessandri (“el León de Tarapacá” donde fue elegido Senador en dura campaña), con la canción “Cielito Lindo”, con letra adaptada a su postulación presidencial. Dicha campaña fue considerada “violenta” y ambas candidaturas efectuaron “atropellos”.

Los resultados fueron tan estrechos, aumentando las tensiones y por la lentitud en la entrega de los resultados, dice este Columnista, “que ambos candidatos se proclamaron ganadores, por lo que fue necesario recurrir a un Tribunal de Honor, fórmula no prevista en el sistema electoral y el 30 de septiembre dicho Tribunal emitió su fallo, otorgándole a Alessandri 177 electores y 176 a Barros, con lo cual el “León de Tarapacá” llegaba a la Moneda” (la Casa donde tanto se sufre, según lo dicho por él como Presidente).

“Ruido de Sables”

Alessandri fue opositor a Balmaceda, quien se suicidó al dejar la Presidencia en 1891, generando una “Guerra Civil”, que dividió a los chilenos. Se instaló el Régimen Parlamentario, a cuyo sistema también se reveló por sus prácticas y que derivó en el Golpe Militar de 1924, debiendo dejar el Gobierno y exiliarse.

Su Programa de Gobierno era “rebelde por su estilo de ideas avanzadas, si bien se encuadraban dentro de la lógica de los cambios que vivía el país. Lo consideraba como una evolución necesaria, con cambios que evitarían una revolución.”

Alessandri en su discurso de proclamación presidencial expresó: “que existía anarquía y desgobierno. El país desea, exige un Gobierno sólido y fuerte…en clara contradicción con el régimen vigente (parlamentario), precisando que sería una amenaza para los espíritus reaccionarios, para los que se resisten a toda reforma justa y necesaria…para los que permanecen ciegos, sordos y mudos ante las evoluciones del momento histórico presente.”

Pese a su oratoria, carisma personal y manejo político, comprobó que muchas de sus iniciativas el Congreso no las aprobaba, criticando estas actitudes, que lo llevó en 1924 a involucrarse en las elecciones parlamentarias de ese año, siendo el fin tanto para él como para el Parlamento, tras el “ruido de sables”, realizado por la Oficialidad joven del Ejército durante una sesión del Congreso, en señal de protesta por la forma como se legislaba, que cambiaría el curso de la historia.

Fue la antesala para que hubiese una nueva Constitución Política de Chile, dictada y promulgada por Alessandri en 1925, concluyendo ella con el régimen Parlamentario y dando paso al Presidencial, modalidad que nos rige hasta hoy y que mantuvo la Constitución de 1980.

Jefes de Estado entre 1920 a 1932

Fue un período donde Alessandri tuvo destaca participación y presencia, con dos elecciones como Presidente y el país buscaba los cauces democráticos e institucionales, que se lograron por la Constitución de 1925.

Como una novedad “cívica” el libro “Historia Didáctica de Chile” Ediciones Hernández – Blanco, en sus páginas 782 a 783, referida a los Jefes del Estado de Chile, durante este período señala a los siguientes: Arturo Alessandri Palma (1920-1925); Luis Altamirano Talavera (1924); Juntas Militares (1924-1925); Luis Barros Borgoño (1925); Emiliano Figueroa Larraín (1925-1927); Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931); Pedro Opazo Letelier (1931); Juan Esteban Montero Rodríguez (1931); Manuel Truco Franzani (1931); Juan Esteban Montero Rodríguez (1931-1932); Juntas de Gobierno (1932);Carlos Dávila Espinoza (1932); Bartolomé Blanche Espinoza (1932); Abraham Oyanedel Urrutia (1932) y Arturo Alessandri Palma (1932-1938).

Con la elección de Pedro Aguirre Cerda en 1938, se mantuvo hasta el 11 de septiembre de 1973 el proceso electoral que fijaba la Constitución de 1925, sin ninguna alteración y que se reinició en 1990 hasta ahora, habiéndose fijado un cronograma político para efectuar un Plebiscito el 26 de octubre de este año, para votar por una Nueva Constitución (Apruebo) o mantener la que nos rige (Rechazo).

(N. del A. Las publicaciones de “El Mercurio” citadas y el Libro Historia Didáctica de Chile”).





Raúl Balboa Ibáñez



Arturo Alessandri Palma, personalidad y destacado político del siglo XX, superó difíciles momentos como Presidente de Chile, impulsó y promulgo la Constitución de 1925 logrando normalizar al país por los cauces institucionales.