Social 01-04-2017

En Abránquil crece preocupación por problemas con alcantarillado

Vecinos están pidiendo la visita de autoridades de la autoridad sanitaria y no descartan otras medidas de presión



Cuarenta y tres familias de la Población las Vertientes, ubicada en la localidad de Abránquil, comuna de Yerbas Buenas, están sufriendo los malos olores, debido al problema que se ha originado en el sistema de alcantarillado.



Los vecinos afectados aseguran que el emanar los malos olores con cámaras rebalsadas, “ello genera un evidente foco de infección que afecta directamente a las familias que habitan en ese lugar”.



Aseguran que este es un problema de larga data, y que en reiteradas reuniones se han reunido con el alcalde Luis Cadegán y han conversado con concejales, “quienes han hecho muchas promesas, pero no han entregado ninguna solución concreta”.





Inicialmente los vecinos están solicitando la instalación de una cámara de tratamiento de agua, ya que en la actualidad existe una bomba que es la que limpia la fosa, pero se tapa constantemente.



Los pobladores afectados por esta situación manifestaron que la solución definitiva sería una planta de tratamiento, pero al menos piden una solución transitoria para el problema de contaminación que se está originando en esa localidad rural.



En los próximos días solicitarán una visita a terreno de la autoridad sanitaria regional, y de lo contrario no descartan tomar otras severas medidas de presión para que finalmente los puedan escuchar.