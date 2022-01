Opinión 23-01-2022

EN ABRIL



Abril floreció al escuchar tu voz

Acoge el otoño un desierto florido ignoto

Que se abre al destello de tu mirada

Y cambia la ubicación de la luz.



Ahora enséñame

Por qué no es casualidad

El color de los tulipanes

Enséñame

Por qué no se puede concluir

Sin conquistar matices en los humedales

Enséñame

Por qué la llave del amor

No reclama palabras si no pequeñas

Pero heroicas batallas.

A cambio me pediste que la creatividad

Abarcara todo anhelo de sensibilidad

Propósito guía y modelo de realidad.

Fue entonces que te amé.



(Carlos Wistuba)