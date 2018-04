Deporte 01-04-2018

En abril Red Extraescolar inicia calendario de actividades

Se espera masiva participación de los estudiantes.

La próxima semana está programado oficialmente el inicio de las actividades extraescolares en la comuna de Linares. Así lo dio a conocer el coordinar subrogante de la Red Extraescolar, Christian González, precisando que “hemos tenido reuniones importantes con la primera autoridad para definir cuáles serán los lineamientos para este año. El próximo miércoles 4 tenemos en carpeta una capitación a los profesores coordinadores de Educación Física, en la modalidad Tiro Con Arco, en el liceo Ireneo Badilla Fuentes (Politécnico), a contar de las 16:30 horas donde tendremos la presencia de un técnico cubano que será el encargado de entregar conocimientos a los asistentes. En tanto que al día siguiente celebraremos el Día de la Actividad Física y el Deporte donde partiremos con una ceremonia a la 10:00 de la mañana en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto donde estas invitadas las autoridades, directores de establecimientos educacionales y los mas importantes los protagonistas nuestros alumnos, para resaltar esta celebración. Y desde ese momento ya comienza el lanzamiento de todas las etapas deportivas, con la sub 14 donde buscaremos a los representantes en las distintas etapas que ojalá nos puedan regalar también una buena campaña que nos permita estar presentes una vez más en una etapa nacional e internacional como el Sudamericano donde están en estos momentos participando las niñas del futbol femenino sub 14 en Paraguay. Luego daremos comienzo a las Olimpiadas de Enseñanza Media, las cuales este año hemos adelantado las fechas”.

CASA NUEVA

Una de las buenas noticias se relaciona con el cambio físico de la Red Comunal Extraescolar. Así lo ha dado a conocer el edil Mario Meza, quien es de la idea de entregar todas las facilidades y espacios para que puedan cumplir sin inconvenientes con esta labor, ya que donde están en estos momentos ni siquiera tienen conexión, lo que dificulta el trabajo de esta oficina de Deportes. Habría un cambio actualmente y quienes laboran en la Oficina de Deportes que dirige Víctor Campos, que funcionan en el estadio Tucapel Bustamante Lastra, se trasladarán al gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto, y de esta manera permitir que esas instalaciones del polideportivo las puedan ocupar quienes forman parte de la Red Comunal Extraescolar, lo cual es tremendamente positivo porque no hay que olvidar que la mayoría de las disciplinas deportivas se desarrollan en el Tucapel Bustamante Lastra.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo