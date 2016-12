Deporte 24-12-2016

En AFAL: Sergio Livingstone se quedó con la Liguilla

- Torneo para buscar a los vicecampeones parte el 8 de enero

Como estaba programado en la última reunión de la Asociación de Fútbol Amateur de Linares, se conocería a través de sobre sellado los candidatos para adjudicarse la Liguilla donde ya están listos los equipos que participarán en las diferentes series. En serie de 50 años, Alianza , Colbún, Hospital y San Luis ; en 45, Colbún, Diablos Rojos, J. Católica y J. Guadalupe ; Senior 35 , San Luis, Colbún, Alianza y Livingstone ; finalmente en serie de Honor , Estudiantil de Longaví, Sergio Livingstone, Diablos Rojos y Vara Gruesa .

Tres fueron los clubes que participaron en esta licitación: Vara Gruesa, San Luis y quien se ganó el derecho de organizar este mini torneo para buscar a los acompañantes de los campeones a la Copa Regional, el cuadro de Livingstone. El presidente de esta institución Dagoberto Aravena, puso un valor que fue inalcanzable para sus competidores a medida que el timonel de la asociación iba abriendo los sobres y cantando a viva voz la cantidad de dinero que ofrecían. En este sentido fue el equipo representativo de las Obras, quien se quedó con la organización colocando un piso de 2 millones 500 mil pesos.

Un torneo que se comenzará a vivir desde el segundo domingo del mes de enero del próximo año en la cancha de las Obras.



ARBITRAJES

Otro de los temas que se abordó en la reunión fue el desastroso arbitraje en el partido de las series infantiles entre Academia San Ambrosio y Los Toritos, donde los jueces no tuvieron el conocimiento necesario para impartir justicia. Es más, el “pito” de ese duelo finalizó el partido en serie Penecas, por falta de garantía del técnico del equipo de Los Toritos, de acuerdo al informe que fue leído en reunión, vale decir que los puntos en esa categoría se suman al equipo de Academia San Ambrosio, tal como lo ratificó el timonel de la AFAL, Octavio Fuentes.

Pero el show de la dupla de árbitros no terminó ahí, ya que después no quisieron dirigir el encuentro en serie Primera Infantil, dando otro triste espectáculo para una asociación que necesita con suma urgencia renovación de elementos, de lo contrario el futuro se ve muy incierto . Claro, que tenemos que aclarar que no son todos los jueces, pero estos malos árbitros son los que echan a perder el desempeño del resto.

SIGUEN JUGANDO

Los Infantiles, programaron su penúltima fecha del torneo 2016. Los partidos se juegan en distintos horarios, la idea es terminar el campeonato el próximo sábado 31 de diciembre, para después abocarse exclusivamente a la liguilla en las series adultas. Los que ya están definidos son los campeones en las series mayores, en 50 años, Juventud Católica; 45, Panimávida; 35, Juventud Católica; Primera Adulta, Unión San Luis y en Serie de Honor, San Luis. El campeón en la sumatoria general fue Unión San Luis, con 269 puntos.

CARTELERA

Los encuentros en series Infantiles se jugarán en la jornada de hoy, en diferentes recintos deportivos:

Los Toritos – J.Católica 11:00 horas cancha: Iansa

Yungay – Estudiantil 11:00 horas cancha: Yungay

J.Guadalupe – Hospital 11:00 horas cancha: San Bartolo

Badilla - U. San Luis 12:00 horas cancha: Estadio

Alianza – Colbún 12:00 horas cancha: Estadio

V. Gruesa – D. Rojos 13:00 horas cancha: Vara Gruesa

Panimávida – Livingstone 14:00 horas cancha: Panimávida