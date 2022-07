Opinión 30-07-2022

En cada rincón de Chile hay un campesino

Sergio De Rojas

Gerente General Agromillora Sur





En sus manos se ve reflejado el esfuerzo de su trabajo. Gente de campo que trabaja la tierra, cría el ganado y dedica su vida a la agricultura. Son además, los responsables de las frutas y verduras que consumimos a diario, es por esto por lo que hoy conmemoramos el día del Campesino.



En Chile, la actividad agrícola emplea a cerca de 262 mil pequeños agricultores y genera ventas anuales que superan los US $3 millones, generando actividad económica dentro y fuera del campo gracias a las ventas nacionales y exportaciones, donde las frutas, verduras y hortalizas chilenas van ganando cada vez mayor terreno.



Gracias a su trabajo y dedicación, Chile ha logrado posicionarse como primer exportador de cerezas, ciruelas frescas, segundo exportador mundial de arándanos frescos y uva de mesa.



Es por esto que fechas como esta no deben pasar desapercibidas, no sólo por el aporte económico que significan para Chile, sino también porque el mundo rural está compuesto por un 25 % de la población total del país.



Este 28 de julio reconocemos la labor incansable de los campesinos y les decimos ¡gracias!. Feliz día del campesino, a todos quienes, de forma silenciosa, se dedican a este gran y necesario oficio..