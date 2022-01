Deportes 11-01-2022

En cancha Municipal: Diablos Rojos se transformó en visita ingrata y le arrebató de las manos el título a Nacional en serie de 35

- Los “rojos” ganaron por la cuenta mínima

Un buen marco de público arribó a la cancha de municipal, para ser testigos de la penúltima fecha del campeonato de transición de la Asociación Víctor Zavala Bravo.

El equipo de Diablos Rojos se transformó en una visita poco amistosa, puesto que ganó en 3 de las 4 series en disputa. En la serie de 45-50 se impuso por 4 a 1; en 35, por 1-0; Primera Adulta 5-3; en tanto que, en serie de Honor, el equipo del “monomo” González venció por la cuenta mínima y con un jugador menos.

Las miradas estaban puestas en la serie de 35 años, donde con un empate el elenco de Nacional, era campeón. Quizás cargaron sobre sus hombros esta presión porque al final da la sensación que les pasó la cuenta y sin duda el factor mental fue más fuerte. Al contrario de Diablos Rojos, que jugó sin preocuparse, aprovechó la ansiedad de Nacional. Había jugadores que no estaban en sus puestos, es el caso del “choper” Castillo, que lo observamos jugar muy atrás. Prácticamente los forasteros les amargaron la tarde, puesto que les quitaron de las manos la copa que les pertenecía al comienzo del duelo. Ahora es Diablos Rojos, quien tiene la prioridad para ponerse la corona si ganan su partido ante Deportivo Linares, el próximo fin de semana. En cambio, en Nacional, equipo que no había perdido en todo el torneo se vienen cambios en esta categoría, comenzando desde la banca, ya que José Miguel Muñoz asumirá en las próximas horas, como estratega.

En tanto que, en la serie de honor, entraban en acción dos cuadros coperos, que alistan su artillería para el desafío regional. Dos equipos que desde el pitazo inicial querían ganar el partido. Con pierna fuerte, con ex jugadores de Deportes Linares, en ambas escuadras que con su talento y calidad daban espectáculo. En la banca de Nacional, estaba el técnico más ganador del fútbol amateur a nivel regional, Manuel “monono” González, quien lleva cerca de un mes a cargo de esta categoría.

Pasaban los minutos y la emoción se instalaba en ambos pórticos, claro que Nacional debió sufrir la expulsión de uno de sus jugadores por un codazo. El gol del triunfo fue anotado por Hans Sepúlveda, desde los doce pasos. Aunque no les alcanza para campeonar, puesto que para ellos se les acabó el campeonato.

En esta serie es San Antonio Lamas, quien trabajando silenciosamente tiene la primera opción de obtener el título, con 30 puntos, seguido de Diablos Rojos con 28.

Los “naranjas” recibirán en su reducto al cuadro de Baquedano, en tanto que Diablos Rojos, en su cancha esperarán al Deportivo Linares.

El pasado fin de semana sí hubo un campeón en la Zavala, el equipo de Caupolicán, en la serie 45 -50, que gracias a su victoria se quedó con el título en esta categoría.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo