Crónica 06-01-2022

En Cauquenes destacan la formación de especialistas a través del Programa Becas Maule I



El director del Servicio de Salud Maule, Luis Jaime, realizó una visita protocolar al Hospital de Cauquenes, para conversar con la Dra. Maite Azocar, profesional especialista en cirugía y que cursó su formación gracias al programa Becas Maule I. importante destacar que gracias al programa inédito de formación, se logró formar a 99 especialistas.



La visita encabezada por el Dr. Luis Jaime se llevó a cabo en compañía del director del Hospital de Cauquenes, Gabriel del Río, la alcaldesa de Cauquenes, Nery Rodríguez y el representante de la Universidad Católica del Maule, Patricio Caamaño.



El Dr. Luis Jaime, realizó un balance de lo que ha significado el programa Becas Maule I “Son cuentas alegres, este es un programa que partió en el año 2013, con aportes del Gobierno regional de la época y del Ministerio de Salud, es así como este plan contemplaba 100 nuevos especialistas para la red del Maule, del cual se logró contribuir con 99 nuevos especialistas en distintas especialidades. Este programa se inició con la participación de la Universidad Católica del Maule, quien formaba a estos médicos. Nuestros médicos están presentes en la mayoría de los hospitales, esto no cierra las brechas, pero si viene a mitigar de forma considerable la necesidad de especialistas para nuestra región, es por eso que hemos continuado con el programa Becas Maule II que considera 300 nuevos especialistas”.



El programa Becas Maule I, permitió formar los siguientes profesionales: Medicina Interna (25), Cirugía General (13), Ginecología y Obstetricia (13), Pediatría (13), Anestesiología (11),

Traumatología y Ortopedia (11), Psiquiatría Adulto (6), Radiología (2), Sub Especialidad Cirugía Oncológica Cabeza y Cuello (1), Sub Especialidad Infectología Pediátrica (1) y Sub Especialidad Oncología Médica (1).



Gabriel del Río, director del Hospital de Cauquenes, recalcó la importancia que tiene para el establecimiento contar con médicos especialistas “la contribución que hacen estos colegas jóvenes especialistas, es notable y lo quiero destacar. La Dra. Azocar nos ha traído una técnica laparoscópica de manera de que nosotros la cirugía abdominal, tanto de urgencia como electiva, no la estamos efectuando con corte externo de la piel, todo se hace por vía laparoscópica, es decir por dos o tres pequeños orificios por donde se introduce una cámara de televisión y todo el procedimiento interno se hace así, de tal manera que la Dra. Azocar es nuestra líder en cirugía de apendicitis, hernias, utilizando técnicas reconocidas a nivel mundial. Estos médicos traen un sello que es muy relevante y nos enorgullece tenerlos acá con nosotros”.



Por su parte, la Dra. Maite Azocar, relató sobre su experiencia tras la formación en Becas Maule I “Estudie medicina en la UCM, después cursé mi postgrado también ahí y actualmente estoy cumpliendo dos años de periodo asistencial obligatorio en el Hospital de Cauquenes, siendo jefa de servicio de cirugía actualmente y he podido ser testigo, como la llegada de más especialistas a este hospital ha permitido aumentar la resolutividad de los pacientes, poder resolver los casos complejos y también poder derivarlos. Actualmente somos tres cirujanos en periodo asistencial obligatorio, un internista y dos radiólogos, así que ha ido aumentando la cantidad de especialistas, lo que se traduce en una mejor atención para las personas, antes debían irse a otros centros y hoy pueden resolver sus patologías en su misma ciudad”, señaló.



Finalmente la alcaldesa, Nery Rodríguez, agradeció a quienes han permitido la realización exitosa de este programa de formación “Esto es tremendamente importante, la necesidad de contar con especialistas es algo esencial, sobre todo para esta zona que tiene muchas comunas alejadas, por tanto contar con ellos es algo que no tiene precio, más aún si son formados en la Región, porque así además conocen de primera mano cuales son las necesidades y realidades que viven los habitantes de esta comuna. Por tanto, esto es algo que nos brinda mucha alegría, por eso queremos agradecer al Servicio de Salud Maule, y a todos quienes hacen posible esto. El 90% de nuestra comuna se atiende a través de FONASA, así que muchas gracias”.