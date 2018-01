Crónica 16-01-2018

En Cauquenes: Entregan fardos a pequeños agricultores de Tres Esquinas

La Municipalidad de Cauquenes por intermedio del Departamento de Desarrollo Rural, decidió comprar fardos para ir en directa ayuda de aquellos pequeños campesinos del sector de Tres Esquinas que no cuentan con el respaldo ni los recursos.

Si bien la entrega de este alimento para sus animales nunca es suficiente, siempre es una ayuda, debido a que hay campesinos que quedan afuera de toda colaboración y que es el foco al cual el municipio cauquenino ha querido apuntar.

El alcalde, Juan Carlos Muñoz, aseguró que el concejo municipal aprobó los recursos para la adquisición de 192 fardos, beneficiando a los ganaderos de Tres Esquina, destacando que este proceso se mantendrá en los distintos sectores del mundo rural de la comuna.

El encargado del DDR, Andrés Barra, señaló que en total en este sector son 59 los beneficiados, los que no sólo recibieron fardos, también veneno para combatir las plagas de ratones que están, o se puedan presentar.

A raíz de esto, los vecinos no escondieron su alegría por esta importan ayuda del municipio cauquenino, sobre todo por el significado que tiene el poder alimentar a sus animales.

La selección de los beneficiados se realizó en base a un estudio realizado por el DDR, donde se priorizó a todos aquellos que quedaron fuera de todo tipo de ayuda.