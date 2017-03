Crónica 25-03-2017

En Cauquenes entregan invernaderos a afectados por incendios

El trabajo en Cauquenes tras los incendios que afectaron a la comuna no se detiene y ahora la Municipalidad de Cauquenes, gracias a gestiones realizadas por el alcalde Juan Carlos Muñoz, con la Fundación Levantemos Chile, logró la entrega de 120 invernaderos, además de gallinas ponedoras, fardos y plantas para 52 familias damnificadas.

El alcalde Juan Carlos Muñoz, aseguró que no se detendrán hasta que cada una de las familias cauqueninas afectadas esté en las mejores condiciones posibles. “Hoy entregamos estos invernaderos, antes kit, junto a Un Techo para Chile, seguimos levantando casas dignas con fondos municipales y el apoyo de amigos y otras municipalidades, además de fardos y estanques de agua”, sentenció.

Los sectores beneficiados son Retupel, La Posada, Cancha Alegre, LLollehue, Cancha de los Huevos, Coronel de Maule, Margaritas, Tequel, Liucura, Pila del Rosario, Esquina Mocha, Santa Sofía, Tabolguén, El Tranque, Las Máquinas, Tapihue y Name.



FALTA DE AGUA



Por su parte, los vecinos manifestaron su inquietud por la falta de agua para beber, para lo cual las autoridades se comprometieron a gestionar lo antes posible la solución, por intermedio de entrega de estanques y la visita de camiones aljibes.