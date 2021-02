Crónica 14-02-2021

En Cauquenes no volverán las clases presenciales el 1 de marzo





Esta medida fue adoptada por el Alcalde de Cauquenes Juan Carlos Muñoz quien se reunió con el jefe Daem Felipe Correa Urrutia y la directora de Salud Municipal Silvia Aravena el pasado miércoles.



Instancia donde se tomó la determinación de no volver a clases presenciales el 01 de marzo, esto debido, entre otras cosas, a que a esa fecha nuestros docentes y asistentes de la educación, sólo contarían con la primera dosis de la vacuna, lo que no garantiza la salud de los funcionarios.



Pese, a que está todo preparado y se ha trabajado durante meses en la comuna de Cauquenes para una eventual vuelta a clases, las autoridades encabezadas por el alcalde Muñoz, han tomado la decisión, de que no se iniciarán las clases de manera presencial, pero si se harán de manera virtual a través de distintas plataformas, como la creada por el Departamento de Educación ESCUELA VIRTUAL, o Classroom de G-Suite.