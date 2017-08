Social 25-08-2017

En Cauquenes Usuarios de Sercotec recibieron capacitación sobre asociatividad

Sobre las bondades de asociarse y cómo formar una cooperativa, versó la charla dictada por la profesional de la División de Asociatividad y Economía Social (DAES) del Ministerio de Economía, Carmen Cavieres, a dos grupos de postulantes al programa Juntos para Zonas Rezagadas, del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y el Gobierno Regional, así como a usuarios del Centro de Desarrollo de Negocios Cauquenes.



Además, el Servicio de Impuestos Internos entregó capacitación a cuatro agrupaciones postulantes al programa Juntos regular, en Talca. En total, 23 personas recibieron información oportuna en Cauquenes y 15 en Talca, con la meta de mejorar sus negocios.



Para el director regional de Sercotec, Samuel Chambe, este programa es una oportunidad única para empresarios que quieran dar saltos de calidad. “A través de Juntos, un empresario puede conseguir junto a sus pares logros que demoraría años en alcanzar si apostara por trabajar individualmente. Claramente en la pequeña empresa, la unión hace la fuerza y por ello el Servicio de Cooperación Técnica impulsa con fuerza este programa asociativo”, precisó.



El director del Centro de Desarrollo de Negocios Cauquenes, Rodrigo Uribe, dijo al respecto que con estas charlas “la idea fue incorporar en nuestros emprendedores y empresarios, la comprensión y capacidad de generar redes asociativas, entendiendo que el futuro de las organizaciones ya no será el trabajo en instituciones aisladas ni las grandes organizaciones jerárquicas: el devenir se orienta al trabajo en redes. Es por ello que fue un tremendo aporte no solo para nuestros clientes, si no que para nosotros como equipo”.



El programa Juntos, es un subsidio no reembolsable de Sercotec, destinado al desarrollo de nuevos negocios asociativos o a la mejora de los ya existentes, impulsados por grupos de empresas o cooperativas para las cuales sería más difícil concretar estas iniciativas de manera individual.



Pueden acceder grupos de al menos tres micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, con ventas individuales entre UF 200 y UF 25.000 en los últimos 12 meses. Y cooperativas con ventas promedio por asociado inferiores a UF 25.000 en los últimos 12 meses.



Al mismo tiempo, el programa Zonas Rezagadas del GORE, apunta a mejorar el desarrollo de las comunas de Empedrado, Cauquenes, Chanco y Pellu