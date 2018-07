Social 07-07-2018

En Cauquenes y Chanco Mujeres de zonas de rezagos adquieren nuevas herramientas y conocimientos para emprender

Por segundo año consecutivo el Centro de Desarrollo de Negocios Cauquenes de Sercotec, operado por la Universidad Católica de Maule (UCM), lleva adelante la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino, que tiene como novedad este 2018 que además de realizarse en la capital provincial, se replica en la comuna de Chanco.

Entre ambas escuelas –iniciadas en mayo y que finalizan en julio- se logra instruir a más de 20 mujeres que llegaron por intermedio del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar de sus respectivas municipalidades.

Fomento productivo; gestión empresarial; desarrollo comunicacional y asociatividad, son los cuatro módulos que componen este curso de 60 horas y que les permitirá obtener una certificación.

“Busca fortalecer el emprendimiento, es una escuela de alto impacto, por ejemplo, en la primera versión que se desarrolló gracias a la UCM hubo cuatro beneficiarias que actualmente son clientes nuestras, es decir, cuentan con un proyecto muy bien avanzado, cada una de ellas con un asesor personal”, explicó Rodrigo Uribe, director del Centro de Desarrollo de Negocios Cauquenes.

Asimismo, la Dra. María Teresa Muñoz, vicerrectora de Investigación y Postgrado UCM y profesora del módulo de desarrollo comunicacional, valoró la motivación de las alumnas y sus notorios avances.

“Trabajamos el liderazgo, la comunicación efectiva, no verbal y la autoestima, para poder empoderarlas como mujeres y personas capaces de generar sus nuevas iniciativas y llegar a las personas con un producto potente y novedoso”, precisó Muñoz.

BALANCE POSITIVO

Isabel Garrido, es de Cauquenes y posee una peluquería canina, negocio que le permite ser el sustento de su familia.

“He aprendido bastante sobre cómo mejorarlo y desenvolverme con los clientes, además de la gente que trabaja conmigo, sin duda es un excelente curso, aunque con gusto a poco y totalmente recomendable”, recalcó.

En tanto, Gioconda Bulnes, al igual que varias de sus compañeras llegaron hasta Cauquenes proveniente de Santiago con el objetivo de probar suerte y cambiar su estilo de vida.

“He aprendido muchas cosas sobre cómo empezar mi emprendimiento, ha sido buenísima la capacitación, muy clara y uno entiende de inmediato, si tuviera que evaluarlo del uno al diez, le pongo un diez”, precisó.

Otra que relevó la importancia de esta capacitación fue Marcela Gómez, quien señaló que “Nos han entregado bastantes herramientas para saber el teje y maneje de un negocio, cómo podemos postular, entre otras cosas que no teníamos conocimiento. Además de ser entretenido, con clases didácticas y profesores divertidos, la experiencia te deja con ganas de repetirla todas las veces que se pueda”, dijo.

Finalmente, la vicerrectora de Investigación y Postgrado UCM, Dra. María Teresa Muñoz, enfatizó que “Nuestro objetivo como institución es siempre llegar a las comunas y lugares más vulnerables para poder empoderar a la gente, que puedan tomar las herramientas y elementos desde mundo rural para potenciar su calidad de vida. No queremos cambiar su cultura, sino que desde su cultura mejorarles su vida con sus propias potencialidades, con una mirada social”, concluyó.