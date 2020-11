Deporte 13-11-2020

En Chanco: Mindep-IND adhiere a campaña de prevención de incendios forestales



Grupo de participantes de un taller de zumba en un entorno natural, recibió una serie de recomendaciones para proteger las áreas silvestres y disfrutarlas haciendo deporte al aire libre.

Con diez participantes tomando las medidas de distanciamiento social, evitando el saludo físico y manteniendo el uso de la mascarilla antes y después de la actividad, se está realizando un taller de zumba a cargo de la profesora de DPS-Maule, Carolina Jazmín Cortés.

El taller se ofrece martes y jueves, totalmente gratuito y previa inscripción, en un espacio de la Reserva Nacional Federico Albert de Chanco.

Ese fue el lugar escogido por Mindep-IND para sumarse a la campaña del Gobierno Regional tendiente a prevenir la ocurrencia de incendios forestales.

La Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez y la Jefa de la Unidad de Actividad Física del IND, María Gasull Díaz, acompañaron al grupo y explicaron las medidas que deben tomar para proteger en entorno y, en especial, esa Reserva Nacional, distante 48 kms de Cauquenes.

Su flora nativa la conforman boldos, peumos, corcolén y maquis.

Cuenta con los senderos de Los Sentidos, El Eucalipto, Las Dunas y Camino al Bosque y habitan la perdiz chilena, la garza grande, la lechuza blanca, el pitío y el coipo, entre otras especies.

En la oportunidad, la Seremi del Deporte Alejandra Ramos les entregó una serie de recomendaciones a las participantes del taller de zumba, además de folletería que les permita conocer cómo proteger el entorno al realizar actividades al aire libre.

Es importante informarse a través del encargado de la Reserva sobre las condiciones y riesgos existentes; conocer las vías de acceso y evacuación; no arrojar fósforos ni colillas de cigarros encendidos; si se utiliza cocinilla cuando se va acampar para preparar alimentos, que quede bien protegida del viento y en un lugar que no se voltee, ni instalarla cercano a matorrales y pastizales; evitar mantener combustibles cerca de la cocinilla; no dejar fósforos ni encendedores al alcance de los niños, recolectar la basura generada por una visita y así que otras personas disfruten del lugar, entre otras recomendaciones.

Provocar un incendio forestal es un delito que tiene una pena de cárcel entre 5 años y 1 día a 20 años. Prevenirlos es más fácil que combatirlos.