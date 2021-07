Opinión 06-07-2021

EN CHILE NO TENEMOS PRESOS POLÍTICOS





Es fundamental el respeto entre todos… Mucho se ha hablado, por parte de algunos constituyentes, en favor de liberar a los detenidos que realizaron acciones delictuales graves, en las manifestaciones del llamado estallido social, con una actitud desafiante, poniendo en entredicho el rol de los poderes del estado, los cuales son independientes entre sí...

Justamente, el Ministerio Público que es un poder independiente del estado, ha señalado que los investigados formalmente por delitos cometidos entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre del 2019, en el contexto del estallido, social fueron formalizados y acusados, tras concluir el período de investigación. O sea, su detención se ajusta a lo legal.

Según nos informamos, son 25 personas que están en prisión preventiva, ordenada por un tribunal de primera instancia, ya que éste consideró que su libertad era un peligro para la seguridad de la sociedad. En algunos casos, porque había peligro de fuga. Cabe destacar que los 25 son adultos.

Pero estos detenidos están es esa situación por diversos motivos: Uno de ellos está imputado por homicidio consumado y tres homicidios frustrados. Tres están imputados por activación o lanzamiento de bombas molotov. Siete por provocar incendios. Dos están imputados por robo con intimidación o violencia. Cuatro por robo en lugar no habitado y Tres por porte ilegal de armas.

De los 25 imputados, ocho están acusados por el Ministerio Público, esperando el comienzo del juicio oral…

En cuanto a la prisión preventiva, el que ha estado más tiempo privado de libertad es un adulto investigado por activar una bomba molotov que ha permanecido 671 días en prisión y su medida cautelar ha sido revisada en nueve ocasiones por tribunales de Garantía, confirmada dos veces por la Corte de Apelaciones y ratificada dos veces por la Corte Suprema.

En suma, no puede decirse que hay presos políticos o que las prisiones preventivas han sido excesivas, ya que el poder judicial actuó bajo su autonomía, con estos jóvenes que lamentablemente realizaron acciones en contra del bienestar de la sociedad.

No me parece que la Convención Constituyente condicione el proceder de un poder del estado como es el Poder Legislativo. Esto No contribuye al clima país… Creo que todos podemos manifestarnos, pero dentro de ciertas reglas.



John Sancho, Administrador Municipal de Linares