Nacional 29-01-2017

En Chile puedes ser multado por plantar semillas transgénicas que fueron modificadas para resistir la sequía

Durante años, Chile ha tenido un curioso doble estándar cuando se trata de los organismos modificados genéticamente (OMG). El país es una potencia mundial en cuanto a la producción de semillas transgénicas, pero están estrictamente prohibidas para los agricultores nacionales. Si descubren que tiró una semilla en la tierra que tenga como destino el mercado local, podría ser multado.

Ahora las confusas políticas podrían enfrentar nuevas presiones debido a la peor sequía en la historia de Chile. El fenómeno ha afectado el crecimiento de la vegetación, arruinado las cosechas y desatado catastróficos incendios, con llamas que comenzaron la semana pasada y que han destruido más de 160.000 kilómetros cuadrados de bosques y pastizales al sur de Santiago, entre ellas la región vinícola del Maule.

Las plantas que fueron modificadas para resistir la sequía no son, por supuesto, una panacea. Sin embargo, el sector agrícola, que exporta alrededor de US$9.000 millones en productos al año, “podría enfrentar una catástrofe si no hacemos algo”, dijo Ramón Ruiz, profesor de la Universidad de Talca e investigador de semillas transgénicas.

La sequía, que ya entra en su séptimo año, no da señales de ceder. “Todo indica que Chile seguirá por una senda de precipitaciones cada vez más bajas y temperaturas más altas”, dijo el meteorólogo de la Universidad de Chile René Garreaud. “Lo único que tiene sentido es trabajar para adaptar las semillas que sembramos”.

Esa es ciertamente la opinión que tiene Monsanto Co., el mayor productor de semillas modificadas. La empresa pertenece a ChileBio, un grupo financiado por el sector que realiza campañas para convencer a los chilenos que los cultivos y los alimentos modificados son seguros, e incluso ventajosos.