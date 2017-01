Crónica 19-01-2017

En Chillán realizarán curso de energía solar destinado a reducir costos energéticos en la agricultura

Actividad, que se realizará los días 20 y 21 de enero y que apunta a entregar alternativas económicas en la generación eléctrica, es realizada de manera conjunta por la empresa Green Gear Energy y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA. Curso contempla la construcción de paneles fotovoltaicos y se realizará en el Campo Experimental Santa Rosa del Centro Regional INIA Quilamapu.



IMG_4111“Ya no hay excusas para no aprovechar la energía solar”, sostuvo el ingeniero civil mecánico, Nicolás Infante, quien junto a sus socios de Green Gear Energy e investigadores de INIA Quilamapu, realizarán la tercera edición del curso “Uso de la energía solar en la agricultura y fabricación de paneles solares fotovoltaicos”.



Este curso, de gran interés en sus versiones anteriores, está destinado a agricultores y público general que deseen implementar sistemas alternativos de generación de energía eléctrica, especialmente, en predios agrícolas. En tal sentido, Infante explicó que la intención es que quienes asistan a la actividad entiendan y conozcan los usos que se le puede dar a la energía solar en el campo, donde no sólo está asociada al riego, sino que a la instalación de iluminación, cercos eléctricos entre otros.”



En cuanto a los costos asociados al establecimiento de estos sistemas, el empresario sostuvo que a inicios de 2017 más de 30 países ya reconocen que es más barato producir electricidad mediante energía solar que a partir de combustibles fósiles. “Los precios siguen bajando y el escenario se pone cada vez más atractivo. Los entendidos saben bien que ya no es tan solo una tecnología económicamente viable si no que una oportunidad de inversión irresistible”.



SAM_0071El curso de este fin de semana a realizarse en el Campo Experimental Santa Rosa de INIA, en Chillán, tiene una duración de 20 horas y consta de 4 etapas donde se darán a conocer conceptos básicos de energía solar fotovoltaica, fabricación de paneles por parte de los alumnos, puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos aislados, entre otros.



Al término de las jornadas, los alumnos estarán capacitados para armar sus primeros sistemas fotovoltaicos y postular a fondos públicos que financian proyectos autoabastecimiento con energías renovables.