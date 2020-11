Social 17-11-2020

En Colbún entregan subvención a 11 clubes deportivos para la mantención de sus recintos



- Alcalde Hernán Sepúlveda indicó que la inversión total fue cercana a los 3 millones de pesos

Este año de pandemia por Coronavirus ha sido un periodo difícil para los clubes deportivos de la comuna de Colbún, ya que debido a esta emergencia sanitaria no han podido estar activos y realizar diversas actividades a través de las cuales reunían recursos para los gastos de mantención de sus canchas y recintos.

Es por esto que los dirigentes del fútbol le plantearon a las autoridades locales esta problemática, las que de inmediato buscaron una alternativa para poder apoyarlos, es así como en Concejo Municipal, presidido por el Alcalde Hernán Sepúlveda, aprobaron en forma unánime la entrega de una subvención para 11 clubes deportivos, lo que significa una inversión total cercana a los 3 millones de pesos, dinero con el cual podrán trabajar en el riego, corte y arreglos que necesitan sus recintos deportivos para mantenerse en condiciones y estar preparados ante un eventual retorno a las canchas.

“Este año no se han jugado partidos por el tema de la pandemia, por lo que los clubes no han podido generar recursos y por lo tanto ha sido complejo para todos los clubes de nuestra comuna, porque la mantención de los recintos es cara y se debe seguir haciendo pese a que no hay fútbol, por esta situación desde Afacom conversaron con nosotros y nos pidieron una ayuda muy modesta, para poder apoyar a los clubes y de esta manera puedan sobrellevar esta situación económica difícil que está viviendo cada club, esperamos seguir ayudando para solucionar sus problemáticas y seguiremos apoyando en lo que se pueda”, dijo Hernán Sepúlveda.

Por su parte Ismael Fuentes, el Encargado de Deportes de la Municipalidad de Colbún indicó que, “han sido tiempos muy difíciles, han sido complejos producto de la pandemia y sabemos que este apoyo será muy importante para todos ellos”.

La entrega de esta subvención municipal se realizó a través de una pequeña ceremonia, en la cual se adoptaron todas las medidas preventivas, instancia encabezada por el Alcalde Hernán Sepúlveda y los concejales de la comuna, y que además se convirtió en un espacio de reencuentro entre dirigentes deportivos, los que agradecieron este aporte del municipio que les permitirá retomar los cuidados que necesitan sus canchas.

“Los clubes este año han tenido varios gastos y eso tiene que ver con la mantención de los campos deportivos y al no tener los recursos, nos vimos en la obligación de recurrir al municipio, en este caso se habló con el Alcalde y los concejales, los cuales acogieron de buena manera nuestra petición. Así que ahora decirle a los dirigentes que inviertan bien este dinero, y que se preocupen de los campos deportivos”, señaló Ángel Muñoz, presidente de la Asociación de Fútbol Amateur Colbún Machicura.