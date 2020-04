Social 25-04-2020

En Colbún se habilitan barreras sanitarias en el acceso sur y norte

El Alcalde Hernán Sepúlveda, indicó que el Concejo Municipal aprobó esta nueva medida contra el Covid-19, que permitirá tener un control de las personas que ingresen a la comuna.

El Alcalde de Colbún Hernán Sepúlveda, supervisó la instalación de las nuevas barreras sanitarias en la comuna, tanto en el acceso sur, como en el acceso norte, una de las medidas que se están tomando, todo esto con el objetivo de proteger a la comunidad del contagio del Covid-19.

Estas barreras están instaladas en los sectores de Capilla Palacios y Maule Sur, y mediante decreto aprobado en el Concejo Municipal, estas nuevas medidas permitirán tener un control de las personas que ingresen a la comuna de Colbún.

“Colocamos 2 barreras sanitarias, una en Maule Sur y la otra en Capilla Palacios, y estas barreras no tienen sentido si no lo hacemos de una manera coordinada con el departamento de salud, y a través del Concejo Municipal, hemos aprobado el decreto municipal, en el cual nosotros estipulamos todas las indicaciones que se tienen que cumplir, para que hagamos una barrera efectiva y corte la transmisión del coronavirus y así reducir a lo más mínimo el contagio”, indicó el Alcalde Hernán Sepúlveda.

La primera autoridad de Colbún agregó, “funcionarios municipales están parando a todos los vehículos, le toman la temperatura a las personas, si la temperatura sale de más de 38 grados, la persona se deriva a los servicios de urgencia de los Cesfam de Colbún o Panimávida, es por esto que el llamado es a ser colaborativo, necesitamos responsabilidad de todas las personas, porque a todos nos puede tocar y debemos colaborar con los trabajadores”.

Es el personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Colbún, en coordinación con funcionarios de los Centros de Salud de la comuna, quienes están a cargo de estos controles que están instalados en el acceso norte y sur, a lo que se suman las constantes sanitizaciones en todos los sectores, cierre de acceso al sector de Borde Lago, asesoría al comercio local, entre otras.

El Encargado de Emergencia de Colbún Gustavo Rojas, agregó, “la idea es poder controlar temperatura a todas las personas que vengan ingresando a la comuna de Colbún, hablamos con el transporte público para que socializarán la medida que se está tomando y poder evitar los problemas, la idea no es crear anticuerpos, pero nuestro objetivo es que la comunidad no se contagie”.

“En el kilómetro 0 de la ruta del Borde Lago también hay una barrera de contención y se está tomando la temperatura, queremos evitar el ingreso a la segunda vivienda de las personas, lo que se complementó con el cierre del portón del ingreso a Pehuenche y Armerillo con el apoyo de la empresa privada, así que vamos a seguir trabajando por la comunidad”, concluyó Gu