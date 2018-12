Social 29-12-2018

En Colbún se priorizarán pavimentos participativos en lugar de fuegos artificiales

Cientos de colbunenses se verían beneficiados con los pavimentos que el Alcalde Hernán Sepúlveda está trabajando con el Ministerio de Vivienda a través de la participación de los vecinos y también con recursos del Gobierno Regional, para así lograr el asfalto de más de 10 caminos de la comuna, número de proyectos que supera lo que se financia anualmente a través de pavimentos participativos, por lo que su aprobación ha requerido de importantes gestiones por parte de la primera autoridad comunal.

La noticia fue entregada directamente por el Alcalde a los dirigentes de los sectores que se verían beneficiados con esta mejora significativa de su calidad de vida, de localidades como Paso Rari, Villa Los Acacios, San Dionisio y Panimávida.

“Tenemos conversaciones con respecto a los proyectos de asfalto para la comuna, ya que tenemos 7 pavimentos participativos que están a punto de vencer, de los cuales probablemente no salgan beneficiados por la ruta convencional en el 2019, por lo tanto junto con el Intendente, como con los Cores, hemos conversado para trabajar una iniciativa en la que a través de recursos regionales, se pueda financiar entre 8 a 10 pavimentos, para que estos no se pierdan”, indicó el Alcalde Sepúlveda.

Además la máxima autoridad comunal agregó que, “nosotros en Colbún tenemos 12 pavimentos participativos en concurso, y sabemos que 2 van a salir si o si, pero no queremos que los otros sigan esperando un año más o que familias que hicieron un esfuerzo para poder realizar el proyecto, lo pierdan, para que esto no pase, se están haciendo las gestiones para que todo salga bien”.

Es por esto que el Alcalde de Colbún informó que para concretar estos 10 pavimentos de los caminos, el municipio debe aportar 80 millones de pesos, por lo que en beneficio de las cientos de familias que esperan el pavimento en sus rutas, es que no se realizarán fuegos artificiales en año nuevo, ya que esos 40 millones serán la base que tendrán estos proyectos.