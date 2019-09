Social 01-09-2019

En Colegio Alborada: Más de 250 apoderados asistieron a charla sobre “Control emocional y frustración”

Durante la semana, el Colegio Alborada de Linares, invitó a Andrés Cabezas Corcione, psicólogo especialista en psicología positiva, CEO y Fundador de la Asociación Chilena de Psicología Positiva, para que pudiera orientar y conversar con los padres y apoderados del establecimiento sobre el manejo de las emociones y la frustración.



La actividad, organizada en conjunto por el Departamento de Formación y el Centro de Padres del Colegio Alborada, tuvo como objetivo promover la educación emocional entre los estudiantes y además, brindar herramientas a los padres para que puedan ayudarlos en el reconocimiento y manejo de éstas.



La Directora del Colegio Alborada, Ana Alicia Orrego, comentó que “nos importa hacer este tipo de actividades porque complementan lo que queremos para nuestros niños, el colegio tiene una mirada académica, pero también nos interesa mucho la formación integral. Creo que educar a mejores personas, tiene que ver con la educación de las emociones y el cómo nos tratamos, en el respeto que nos tenemos y muchas otras cosas que tienen que ver con lo que nosotros hacemos cotidianamente, estamos muy contentos y ojalá que sigamos construyendo colegio y eso se hace con este tipo de actividades, así que estamos muy felices”.



Andrés Cabezas, expositor de la charla, manifestó su sorpresa por la alta convocatoria que tuvo la actividad, “por lo general cuando se invitan a los apoderados no asisten todos, y acá por lo que yo vi no quedaban sillas. Observé a los papás muy involucrados, tomando notas, grabando, algunos se acercaron a preguntar y no dio la hora para poder responderles a todos, lo que es muy positivo, además encuentro que se generó un nivel de conciencia sobre lo que significa la educación emocional de sus hijos de manera súper relevante”.



María Eugenia Jiménez, encargada de Convivencia Escolar del Colegio Alborada, expresó que “vimos la necesidad de parte de los apoderados de poder contar con este tipo de charlas que son muy interesantes. Estamos muy contentos por la convocatoria que tuvimos hoy y también porque el colegio haya apoyado al Centro de Padres en esta iniciativa”.