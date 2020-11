Social 12-11-2020

En comuna de Retiro fue lanzado programa “Espacio de Cuidado Infantil” en apoyo a la mujer trabajadora





Implementación de esta iniciativa se replicará en establecimientos educacionales municipalizados de Teno, Curicó, Parral y Retiro, beneficiando a 120 menores de entre 6 y 13 años de edad.



Considerando que es indispensable que las mujeres vuelvan a incorporarse al mundo laboral, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), consideró redestinar los recursos del Programa “4 a 7” para que se implementen 6 colegios de Teno, Curicó, Parral y Retiro para apoyar con el cuidado de niñas y niños y así las mujeres a su cargo puedan retomar sus actividades laborales.

El lanzamiento de esta iniciativa se realizó en el colegio Manuel Montt, de calle Errázuriz #480 en la comuna de Retiro y fue encabezada por la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Antonieta Morales Herrera y el alcalde Rodrigo Ramírez Parra.

A nivel país serán 90 colegios de 76 comunas, y 6 colegios de 4 comunas de la región, que permitirán a mujeres mayores de 18 años, económicamente activas, contar con un lugar seguro y protegido donde dejar a sus hijas e hijos, de entre 6 y 13 años de edad, mientras ellas trabajan. Habrá cupo para cerca de 120 niñas y niñas en la región y 1.800 menores en todo el país.

El alcalde Rodrigo Ramírez, agradeció a la autoridad de SernamEG el poder ser la comuna pionera en la implementación de este programa, sumando iniciativas que vayan en directo apoyo a las mujeres de Retiro, entre ellas el de Espacio de Cuidado Infantil que complementa la generación de empleos que se ha impulsado en Retiro.

“Para nosotros como comuna estamos felices de ser parte de esta iniciativa y ser la primera en la región. Se que es un desafío para los habitantes de esta comuna y esperamos cumplir a SernamEG y a la directora regional que ha confiado en nosotros”, indicó.

La directora regional de SernamEG Antonieta Morales precisó que una de las grandes barreras que enfrentan las mujeres es el cuidado infantil y que la puesta en marcha de los espacios de cuidado infantil viene a ser una forma de soporte para las mujeres de la comuna que quieren insertarse laboralmente.

“Es sin duda una tremenda ayuda para las mujeres que durante la pandemia no han logrado salir a trabajar justamente por la barrera de no tener dónde dejar a sus hijos e hijas. Por eso estamos muy contentas por esta posibilidad que se abre para ayudar a las mujeres y sobre todo fomentar su autonomía económica que tanto la necesita y que ha visto mermada por la pandemia sanitaria”, precisó.

El equipo para atender a los menores estará compuesto por 3 monitoras y 1 auxiliar para la sanitización de los espacios ocupados. El horario de funcionamiento de este sistema de cuidado se adaptará a la realidad local de cada comuna y región; comenzando a las 08:00 y hasta las 18:30 horas. Cada una estará disponible para un total de 20 niñas y niños quienes estarán divididos en grupos respetando el distanciamiento físico y las medidas sanitarias correspondientes.

La alimentación (desayuno, almuerzo y once) será entregada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).