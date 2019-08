Crónica 06-08-2019

En comuna de San Javier: Diputado Rentería afirma que pasarela entre Alto Los Ríos y Solar de Loncomilla es una necesidad para sus habitantes

Como una necesidad de suma urgencia, manifestó el diputado de la UDI, Rolando Rentería, la construcción de una pasarela peatonal que una las poblaciones de Alto Los Ríos y Solar de Loncomilla en la comuna de San Javier, y que en la actualidad está separada por la carretera que une el Complejo Los Conquistadores con Constitución.



Así lo manifestó el legislador gremialista, tras reunirse con dirigentes de la población Alto Los Ríos, quienes le expusieron el peligro que significa para cerca de 1.200 habitantes de ambas poblaciones, el tener que cruzar de un lado a otro de la carretera para tomar locomoción colectiva y los peligros que significa aquello, especialmente para niños y adultos mayores, debido al alto flujo vehícular.



Rentería expresó que no sabe “cómo lo hacen 1.200 personas que viven en una población, el poder cruzar de un lado a otro, donde la mitad viven en un lado de la carretera y la otra mitad del otro, con una entrada a las diferentes villas y con curvas donde los vehículos y camiones pasan a alta velocidad”.



“Este sector pasa a ser una isla, con gente mayor que debe cruzar de un lado a otro y una importante cantidad de accidentes. Esto es muy grave, por lo que necesitamos levantar una pasarela y cumplirle a la ciudadanía. Esperamos trabajar rápido para los diseños, junto a la municipalidad y a la Dirección de Vialidad, para armar un equipo de trabajo y sacarlo adelante a la brevedad”, subrayó el parlamentario del Maule Sur.



Así también lo explicó Enedina Quezada, presidenta de la Junta de Vecinos de Alto Los Ríos, quien afirmó que “hay niños que todos los días deben cruzar la carretera para ir a la escuela, muchos adultos mayores y han habido muchos atropellos a adultos mayores, afortunadamente sin muertes: Pero ahora se está notando más, debido a un alto movimiento de vehículos y especialmente camiones. Por eso necesitamos el apoyo de nuestras autoridades para construir la pasarela”.



Por su parte, Marcos Campos, jefe provincial de la Dirección de Vialidad, señaló que deben estudiar la situación y levantar un proyecto que le dé solución a los habitantes del sector, en materia de seguridad. “Geométricamente la ruta tiene una pendiente, por lo que no hay una visual para el conductor, que no advierte a la gente que cruza la ruta”, explicó.