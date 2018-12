Política 19-12-2018

En Concejo Municipal se analizó proceso de licitación del edificio de la Biblioteca Pública

En la sesión de ayer del Concejo Municipal, se volvieron a analizar los antecedentes de la resolución de Contraloría del Maule, de invalidar el proceso de licitación que adjudicó la construcción del edificio de la Biblioteca Público-Municipal, faenas instaladas en la esquina de calles Max Jara con Manuel Rodríguez.



Invalidar la licitación y un procedimiento disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas, dicta el ente fiscalizador, deben cumplirse al 31 de diciembre.



Según el Alcalde Mario Meza, “es un impasse administrativo que vamos a superar, porque los procesos desde SECPLAN han sido transparentes, incluso, una de las empresas participantes, retiró su demanda ante el Tribunal de Contratación Pública, dando luz verde a la adjudicación que se realizó a Constructora Casaa Ltda.”.



CONCEJALES



En tanto, el concejal Jesús Rojas, dijo que “el alcalde hizo una buena defensa y acusa a la Contraloría de una cierta negligencia en la forma de abordar el tema de la adjudicación”.



“Yo pedí que se aclarara cómo se originaron las bases de la licitación, y por qué dos de las cuatro empresas tuvieron error de cálculo en un peso, ya que es curioso que dos empresas presentaran el mismo error. Por otra parte sería bueno saber si el tribunal para las compras públicas acogió la demanda de la constructora Santa Sara. Es una materia muy técnica que hay que seguir revisando”.



“En todo caso, de ninguna manera no nos conviene detener las labores de construcción, porque ya hay un contrato formal del municipio con la empresa Casaa y eso implicaría una demanda gigantesca contra el municipio”, afirmó.



Por su parte, la concejala Myriam Alarcón dijo que “era necesario tratar el tema con urgencia. Hay que recordar que se votó en forma unánime en el Concejo Municipal por esta licitación, porque cuando se presenta una iniciativa de estas características, es porque la presenta el director de la Unidad de SECPLAN, con la venia de control y del departamento jurídico, y si ninguno de ellos se manifestó, uno da por entendido que todo está bien en el proceso”.



“El alcalde sostuvo que una de las empresas retiró su demanda ante el Tribunal de Contratación Pública y que no habría llegado al municipio el documento enviado por Contraloría, haciendo las observaciones, por lo tanto hay un seguimiento a es documento. No obstante hay un plazo para responder administrativamente las observaciones, hasta el 31 de diciembre”.



“Nos queda esperar los descargos y estar atentos a la fiscalización de lo que Contraloría está observando. Lo esperable es que se subsanen estas observaciones y que la construcción del edificio pueda continuar por el bien de Linares”, subrayó la concejala.