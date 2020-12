Deporte 13-12-2020

En Concepción: Deportes Linares choca ante el sublíder del campeonato Fernández Vial





Partido se juega en el Ester Roa desde las 18:00 horas

Otro complicado rival tendrán los albirrojos. Nada menos que el elenco del Almirante Arturo Fernández Vial. Un equipo que ha subido su rendimiento, están segundos en la tabla de posiciones con 25 positivos y con un total de 13 partidos disputados, de los cuales registra 8 victorias; 1 empate y 4 derrotas. Con 27 goles a favor y 15 en contra. Un 64% de rendimiento y su máximo artillero es Carlos Sepúlveda con 5 tantos.

COMO LLEGAN

Los aurinegros vienen de golear a domicilio al cuadro de Iberia, por un contundente 3 a 0. Las anotaciones corrieron por parte de los jugadores: Kevin Harbottle, a los 45 minutos 1-0; Luis Riveros, a los 69 el 2 a 0 y Carlos Sepúlveda, a los 91 el 3 a 0 a favor del Vial. La última alineación de la maquinita vialina fue con: Gustavo Merino, Andrés Segovia, Jeribeth Carrasco, José González, Kevin Hidalgo, Fabián Espinoza, Kevin Harbottle, Luis Pacheco, Luis Pinilla, Luis Riveros y Pablo Vranjican.

EL DEPO

Los dirigidos por Luis Pérez Franco, rescataron en su última presentación un empate agónico, en Talca, frente a General Velásquez. Gol anotado por el “conejito” Alejandro Muñoz en un partido que fue muy parejo, pero que les faltó el “cachito” de suerte para haber liquidado las ocasiones que se crearon. Un año que no ha sido bueno, por las situaciones que han vivido los linarenses.

Los jugadores están confiados y motivados, para sacar esto adelante, aunque saben que no hay margen de error. Aún les quedan dos partidos pendientes de la primera rueda: Deportes Colchagua y Lautaro de Buin, dos elencos que también están en la parte alta de la tabla de posiciones.

Deportes Linares es colista con sólo 8 puntos en 11 partidos jugados, con 2 ganados, 2 empates y 7 perdidos. Con 7 goles a favor y 19 en contra, con una diferencia negativa de 12.

La última formación que presentó el técnico linarense fue con: David Pérez, Alberto Hernández, Bastián Irribarra, Kurt Zimmerman, Germán Martínez, Lucas Mondaca, Luis Oyarzo, Mauricio Iturra, Josué Ovalle, Nicolás Barrera y Aarón Araya. Podría haber algunas modificaciones, pero todo hace presagiar que este sería el once titular para el duelo de esta tarde frente a Fernández Vial, desde las 18:00 horas, en el estadio alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción.

CARTELERA

Los partidos programados para este domingo son los siguientes: General Velásquez, con Deportes Concepción, a las 10 :00; Independiente de Cauquenes con Iberia, a las 18:00 horas en Talca, Deportes Recoleta – Colchagua, a las 18:00 horas en el estadio municipal de La Pintana; y Fernández Vial con Linares, a las 18:00 horas.

Recordar que el último encuentro disputado entre ambas escuadras fue en el mes de noviembre, en el fiscal de Talca. En esa ocasión fue contundente el triunfo de Fernández Vial por 5 a 1.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo