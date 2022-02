Social 06-02-2022

En Constitución: Autoridades recorren modernas instalaciones de Centro de Salud Mental Comunitario

Encabezados por el Director del Servicio de Salud Maule, Doctor Luis Jaime Gaete, acompañado de autoridades locales, se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones del Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC) “AYELÉN” de Constitución.



El CSMC, que es un establecimiento público de salud, ambulatorio, especializado e integrado a la red, es un nodo de atención estratégico intercomunicador entre pacientes derivados del Hospital y la Atención Primaria de Salud.



Dicho centro que cuenta con autorización sanitaria desde el 2019, es dependiente del SSMaule y trabajan en éste, un equipo transdisciplinario, entre psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras/os, Tens, entre otros, que atienden a la población objetivo de lunes a viernes.



“Estamos muy contentos con la compañía de nuestras autoridades, nos llena de satisfacción y queremos seguir trabajando de manera activa para poder colaborar con los problemas de salud en nuestra población. Por lo mismo, los usuarios que tengan algún padecimiento de salud mental de complejidad y que requieran una ayuda de especialidad, vamos a estar acá disponibles para entregarles el mejor servicio”, manifestó Javier Ramírez, Coordinador del Centro de Salud Mental Comunitario “AYELÉN” de Constitución.



Por su parte, el Doctor Luis Jaime Gaete, destacó la importancia de esta visita, señalando que este centro forma parte de la Red de Salud del Maule. “Para nosotros es muy importante, porque es un establecimiento parte de la red en la atención integral de nuestros usuarios. En particular, este centro es uno de los seis que están desplegados en la región, con la finalidad de poder dar cuenta de la necesidad de salud mental de nuestra población. Nuestro deseo es poder expandir más esta red de centro de salud mental y lo haremos en la medida que tengamos los recursos, especialmente, ahora que estamos en pandemia, ya que nos ha golpeado fuerte, no sólo en la salud física, sino también en la salud mental, enfatizó el Dr. Luis Jaime.



Cabe señalar, que durante el 2021 se realizaron más de 500 prestaciones telemáticas (asistencia telefónica y video-llamadas); más de 2 mil 300 intervenciones entre psicoterapias y controles de salud mental; y más de 200 visitas integrales de salud mental (domicilios).



Dentro de los desafíos del establecimiento se encuentra la puesta en marcha del trabajo de calidad y seguridad del paciente con miras a una futura acreditación. Actualmente, no existe ningún CSMC (Ex – COSAM) acreditado en Chile, y se aspira a ser el primero a nivel nacional.