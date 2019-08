Crónica 07-08-2019

En convenio con Serviu la Corporación de Asistencia Judicial entregará asesoría legal a familias con problemas de construcción de viviendas

Un convenio entre el Servicio de Vivienda y Urbanización Serviu de la Región del Maule y la Corporación de Asistencia Judicial, permitirá atender y asesorar judicialmente a familias que registran problemas constructivos en sus viviendas y cuya garantía se encuentra en proceso de vencimiento.

De esta manera se logra retomar un convenio que no se estaba ejecutando, entre ambas instituciones y que permitirá volver a tener relaciones reciprocas que sean productivas especialmente en la capacitación y prestación de servicios que se entregan a la ciudadanía.

En la región de manera permanente se van presentando casos respecto de problemas en la ejecución de proyectos sociales, por tanto se trata de proteger los derechos de las familias especialmente de mayor vulnerabilidad a habitar una vivienda que cumpla los estándares de calidad y seguridad.

“Las familias ya son dueños de su propiedad y su escritura está a su nombre y sin embargo se ven imposibilitados de ejercer una acción judicial por problemas económicos. Son personas vulnerables y lo que se busca es tener el apoyo de la Corporación de Asistencia Judicial para los casos más complejos donde familias no tienen ninguna posibilidad de interponer demandas y ejercer el legítimo derecho de tener una vivienda en buenas condiciones”, dijo el director de Serviu (s) Claudio Daneck Muñoz.

En tanto, el director de la Corporación de Asistencia Judicial Jorge Reyes, destacó que la idea es “asistir a familias de escasos recursos, que por cuenta propia no tienen acceso a la justicia y que registran problemas constructivos en las casas que se les han entregado. Vamos a colaborar con el Serviu en el sentido de poder juntarnos con las personas afectadas y demandar, en representación de ellos, ofreciendo nuestros equipos jurídicos y técnicos con ese objetivo”.

El convenio tiene vigencia inmediata, por tanto personas individuales o grupos de pobladores que tengan problemas de construcción de sus viviendas y el proceso de post venta se encuentre en proceso de vencimiento se pueden acercar a la Corporación de Asistencia Judicial, para recibir la asesoría legal y orientación correspondiente.