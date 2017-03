Deporte 23-03-2017

En Copa de Campeones: Unión San Luis también muestra sus dientes

- Ya está entre los 16 mejores

El equipo de Unión San Luis tiene lo suyo y comienza a dar que hablar. Un equipo muy joven, dinámico, y con mucha fuerza. Sin duda que se nota la mano del técnico Cristian González, quien tiene conocimientos del deporte “rey” y sus dirigidos le creen, siguiendo al pie de la letra todas sus instrucciones. El sábado tenían la difícil tarea de dar vuelta el marcador, puesto que habían caído por 2 a 1 en el partido de ida y con tres expulsados.

Pero , estas situaciones no fueron impedimento para borrar del rectángulo al equipo de San Guillermo , que se vio sobrepasado en todas las líneas por los locales que sabían que había que dejar todo en el terreno de juego como los grandes “gladiadores” para seguir con vida y ganar la batalla, lo que en el papel no era fácil, claro que en la cancha fue totalmente distinto porque ganaron en todas las líneas y por supuesto cuando se vieron agobiados estuvo la sapiencia del estratega para realizar los cambios moviendo en el momento exacto las piezas para contrarrestar los posibles ataques del forastero.

La primera estocada conseguida por los pupilos de González llegó antes de los 15 minutos, luego de un potente remate desde fuera del área del jugador Felipe Idro, en el arco norte al costado derecho del portero visitante, que se estiró pero no llegó al balón. provocando la algarabía en la parcialidad local.

El equipo visitante llegaba en forma desordenada y producto de errores puntuales de los jugadores de San Luis, sin inquietar mayormente al portero Carlos Alarcón. Transcurría el minuto 35, del primer acto cuando habilitan al jugador Ángel Vásquez , quien le pega con toda el “alma” al balón dejando otra vez sin reacción al portero Jean Pardo, quien otra vez observa con impotencia como la esférica besaba la red apuntando el 2 a 0 para los linarenses.

Con ese guarismo se fueron al descanso, pero antes llegaría la expulsión del jugador de San Guillermo, Guillermo Muñoz, quedándose el elenco visitante con uno menos para el complemento.

Aunque a ratos la cancha estaba inclinada para el arco de San Luis, el equipo de Pelarco, con un elemento menos, nunca tuvo la claridad para hacer daño, es más aprovechando la inferioridad numérica el cuadro “verde” liquidó con un contragolpe rápido en un balón para Andrés Goycochea, jugador que ingresó en el complemento, quien facturó en doble instancia marcando el 3 a 0 a los 72 minutos de partido. El descuento que no sirvió de mucho llegaría en los 9 minutos adicionales, gracias a un tiro libre del jugador Héctor González.

En el global la llave fue para Unión San Luis por 4 a 3, quedando entre los mejores 16 equipos de Copa de Campeones.

DIRECTOR TECNICO

Para el técnico Cristián González, el triunfo se concretó en la primera etapa “logramos anotar en el primer tiempo dos tantos que fueron fundamentales para seguir avanzando en este torneo, lo que nos dio la tranquilidad para administrar muy bien el balón y lograr el tercer tanto que nos dio la alegría y ahora enfrentamos a otro gran rival como es San Luis de Longaví, comenzando en nuestro estadio el próximo sábado a las 17:30 horas, donde queremos invitar a toda nuestra hinchada para que nos apoye para poder dar el primer combo en esta tercera etapa de Copa de Campeones”.