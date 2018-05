Deporte 12-05-2018

En Copa regional: Diablos Rojos quiere dar el primer zarpazo en serie de honor

Duelo con San Carlos de Arquén se juega a las 16:00 horas en el estadio

Llegó el momento. Ya están entre los 4 mejores de la región en Copa Regional en la categoría de Honor, pero van por más. Ya lo hemos dicho que es la copa que le falta en las vitrinas a los Diablos Rojos, equipo protagonista en esta serie de campeonato perteneciente a la AFAL.

Hoy enfrentan a un viejo conocido con el cual la vez pasada aconteció una situación bastante curiosa, incluso no faltó quien dijo que literalmente se habían arreglado para pasar los dos equipos a la siguiente fase. En el duelo disputado en la comuna histórica, ganaron los “rojos” por 4 a 3. Posteriormente en el partido de vuelta en el estadio Tucapel Bustamante, estaba ganando cómodamente Diablos Rojos, por 3 a 0 y San Carlos lo da vuelta y vence por 4 a 3, idéntico marcador que se produjo en Yerbas Buenas. Había que definir y en lanzamientos penales ganó la llave el cuadro yerbabuenino por 5 a 4, pero igual clasificó Diablos Rojos, en esa oportunidad, como mejor perdedor.

Claro que existe cierta molestia en los Diablos, porque los han tildado que por “suerte” están en esta fase, porque han sido favorecidos como perdedores. Por eso esta tarde quieren tapar “bocas” y dar el primer combo en esta etapa de semifinales para luego trabajar el encuentro en la comuna vecina en la vuelta el próximo fin de semana .

En esta ocasión en el cuadro de Diablos Rojos podrían aparecer en la zaga para dar la seguridad que habían perdido, los nombres de Miguel Ayala, Víctor Moreira y Bryan Ibáñez, tres importantes pilares para cuidar la estantería.

Pero saben que no pueden cometer los mismos errores del partido jugado en el polideportivo de Linares, porque tienen claro que están a 180 minutos de hacer historia, llegar a la final que siempre han soñado en esta copa tan esquiva para Diablos Rojos.

Un capitulo que se comenzará a escribir esta tarde desde las 16:00 horas, donde existe mucha expectación porque ambos cuadros no se darán tregua en pos de alcanzar la anhelada llave que los lleve a disputar la final en serie de honor.

Llamado a los hinchas

Elson Sepúlveda, presidente de la institución, hizo un llamado a todos los hinchas del fútbol amateur para que asistan al estadio y apoyen al equipo de Diablos Rojos en uno de los encuentros trascendentales para alcanzar la meta: “queremos el máximo de público en esta confrontación porque sabemos que no será fácil, ellos también se juegan su opción, pero en casa tenemos que ganar si o si el primer cotejo”.

El valor de la entrada general para este compromiso será de mil quinientos pesos.