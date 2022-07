Deportes 05-07-2022

En coronel: Albirrojos cayeron ante Lota y partido terminó con batalla campal entre barras

En la previa hinchas de Lota apedrearon bus de linarenses

Fue un encuentro muy friccionado con un equipo linarense que se presentó con muchas bajas. A pesar de todo, los dirigidos por Luis Pérez Franco, complicaron a Lota , puesto que a los 23 minutos se pusieron en ventaja .Aprovecharon muy bien un lanzamiento de esquina con dos cabezazos en el área y Luis Urrutia , certero para anidar el balón en el arco , lejos de las manos del portero lotino . Con ese marcador se fueron al descanso.

En el complemento Lota se fue con todo en demanda de la portería de Sebastián Aravena. A los 60 minutos, los de la “lamparita” llegaban con más profundidad y merced de esa presión, un centro desde la izquierda que cabeceó un jugador de Linares, que cayó en los pies de Francisco González, quien con remate potente a ras de hierba facturó la igualdad para los locales que siguieron atacando para buscar desequilibrar y quedarse con los tres puntos. Lo que llamó la atención fue por qué tantos minutos adicionales, 6 en total, y, lamentablemente, en los descuentos el juez cobró penal a favor de Lota. Una falta en el área, nada que hacer, y Diego González, anotó el 2 a 1 definitivo.

UNA VERGÜENZA

Las imágenes que observamos en el sector de tribuna del estadio Federico Schwager, son impresentables. Cero seguridad, no tenían ni siquiera fuerza policial. Las barras en el mismo sector separadas con una huincha plástica, de principio una pésima planificación del dueño de casa. Hasta a colegas que estaban trasmitiendo les tiraron bebidas sin ningún respeto. Pero, lo que pasó después fue una verdadera batalla campal, piedras, pedazos de ladrillos, latas de cervezas, palos, volaban en ambos bandos. Había mucha familia y gente de la tercera edad que asiste al estadio a ver un espectáculo futbolístico en la cancha y el domingo vivieron algo que jamás olvidarán.

Conversamos con el timonel albirrojo, David Avendaño, quien fue testigo ocular de los hechos: “estamos a la espera de la sanción que nos aplicará la ANFA, a más tardar el jueves. Nosotros ya hicimos los descargos, un oficio donde lógicamente estamos defendiendo a nuestra hinchada. Esperamos la que sanción no sea tan drástica y podamos salvar algo. Estábamos entusiasmados para jugar con Colchagua, ojalá a estadio lleno. Claro, que ahora la situación cambia drásticamente, es un golpe al mentón, duele mucho, pero hay que seguir adelante con lo que se nos viene. Tenemos que ser realistas, con todo lo que pasó nos van a castigar. La verdad es preocupante los arbitrajes que hemos tenido, de bajo nivel, con respeto creo que los arbitrajes del fútbol amateur de Linares, son mejores. Creo que había dos formas de haber evitado estos hechos, primero si hubiese sido un arbitraje parejo, para ambas partes. No sé de dónde sacó tantos descuentos con esos 6 minutos. Segundo, antes del penal hay una falta que le cometen a un jugador de Linares y el juez no sanciona la falta, posteriormente viene el lanzamiento desde los 12 pasos”.

LO INGRATO

Avendaño, que estuvo en el sector de tribuna, dijo que “ambas partes se descontrolaron, como linarense yo voy a decir que los de Lota empezaron y desde allá culparán a Linares. Por eso nosotros mandamos este oficio, protegiendo de alguna forma al hincha de Linares. Hay muchos que nos critican que no hacemos nada, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir que “nosotros somos blancas palomas. Ojalá que el castigo no sea tan duro, ya hemos sido sancionados sin público, ahora vendría la resta de puntos, es más hasta nos podrían desafiliar, las bases son claras en ese sentido. Estaremos atentos a lo que podría pasar durante estos días”.

Uno de las situaciones que llamó la atención fue que algunos dirigentes estaban dando un paso al costado, hasta el técnico en entrevista con una radio local dijo que “no quería seguir dirigiendo en esta categoría, quejándose también de los malos arbitrajes”.

Habrá que esperar los acontecimientos que puedan presentarse de aquí al jueves, los cuales esperamos no sean tan drásticos para Deportes Linares. Ojalá que esto sirva de lección y se corte de raíz, de lo contrario el fútbol se quedara sin público y la delincuencia será la vencedora. Una cosa es apoyar a la institución y otra es hacerle daño en todo sentido, dañando a personas inocentes que van a un estadio a recrearse en familia.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo