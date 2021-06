Crónica 16-06-2021

En Curanipe: Llega a su fin la larga historia del CESFAM que funciona en el patio de una iglesia



Más de once años han pasado desde el terremoto y tsunami del 27F que destruyó el antiguo consultorio de Curanipe. En este tiempo, además de trabajar en espacios mínimos, hacinados, los trabajadores y trabajadoras han visto como los containers de emergencia cumplieron su vida útil: hay goteras y el piso ya no da para más. Por eso, senadora, alcaldesa y consejera regional unieron fuerzas para que, de una vez por todas, se inicien las obras del nuevo centro de salud

Fue hace sólo un par de semanas que en una reunión de trabajo en el municipio, la alcaldesa de Pelluhue, María Luz Reyes, le planteó a la senadora Ximena Rincón y a la consejera regional, María del Carmen Pérez, su tristeza y casi desesperación por la extrema lentitud con que avanzaba la tramitación para construir el nuevo Centro de Salud Familiar, Cesfam, de Curanipe.

No exageraba la autoridad comunal. Han pasado más de once años desde que el terremoto y tsunami del 27F destruyó el antiguo consultorio. Y desde esa fecha que los trabajadores y trabajadoras realizan sus vitales funciones en containers instalados en el patio de la iglesia católica de la localidad y que hace rato cumplieron ya su vida útil.

Cada día hay más goteras, cada día el piso presenta más grietas. Por eso, en la reunión entre las tres autoridades acordaron que agotarían gestiones para que en el más breve plazo se inicien las obras de un proyecto tan anhelado como necesario.

“Llamé a la Ministra de Desarrollo Social para plantearle la preocupación por el lento avance. Y agradezco su disposición para ayudar y en el mismo día lograr la aprobación. También contactamos a Nuevo Sur para apurar el estudio de factibilidad del proyecto, lo que también conseguimos. Ahora faltan los detalles menores, pero vamos a seguir encima, porque ni los trabajadores de la salud ni los habitantes de Curanipe, merecen estas condiciones deplorables ni para trabajar ni para atenderse”, sostuvo la Senadora Rincón.

La alcaldesa de Pelluhue, María Luz Reyes, valoró estos avances. “Los containers se gotean, los trabajadores están hacinados, lo que en tiempos de pandemia es gravísimo. Por eso, agradezco las gestiones realizadas por la senadora, porque ahora ya tenemos todo en regla y sólo falta la voluntad para comenzar a trabajar y tener cuanto antes el nuevo edificio”, aseguró la autoridad comunal.

Una visión similar a la de la consejera regional, María del Carmen Pérez, quien recordó que llevan años trabajando por un proyecto que es prioridad para la provincia de Cauquenes.

“Quiero agradecer públicamente las gestiones que hizo la Senadora Rincón la semana pasada, que se notaron de inmediato. Eso es gestión y compromiso del trabajo que estamos realizando por la comuna. Tras ello, pudimos ver el video de lo que va a ser el nuevo Cesfam, que es calidad de vida para los habitantes de la Curanipe”, concluyó la Core por la provincia de Cauquenes.