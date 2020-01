Deporte 03-01-2020

En Curicó distinguieron a los mejores deportistas

Lejos, Francisco “Chaleco” López fue considerado el “mejor de los mejores” de aquel año que se fue.

En una hermosa gala que organizó la Corporación de Deportes del Municipio de Curicó, fueron premiados los mejores deportistas de 2019.

El tradicional encuentro entre autoridades y deportistas se realizó en el Teatro Provincial y consideró la entrega de distinciones a los más exitosos cultores del deporte en el año que pasó.

Participaron el alcalde de la comuna, Javier Muñoz Riquelme, los concejales Javier Ahumada, Leoncio Saavedra, Sebastián Maturana, Jaime Canales y Sonia Maturana, la consejera regional Cristina Bravo y la Seremi del Deporte Alejandra Ramos, junto a 176 deportistas y representantes de medios de comunicación.

En una decisión unánime y aplaudida por toda la audiencia, se distinguió al destacado motociclista tenino, Francisco Chaleco López, como el mejor deportista del año pasado.

Por fuerza mayor, el campeón del Rally Dakar no estuvo presente, siendo representado por su padre, Renato López.

A través de un vídeo, “Chaleco” agradeció la condecoración que compartió con sus seres queridos.

Al respecto, el alcalde de Curicó, Javier Muñoz expresó “hemos podido reconocer a cada uno de nuestros talentos que han sobresalido por sobre el resto. Uno quisiera reconocerlos a todos, pero hay que seleccionarlos por disciplina. También hay dos o tres premios muy relevantes. A Patricio Bustamante que cubre cuanta actividad deportiva que tenemos en Curicó y ahí está él. A Raúl Narváez, quien anunció retirarse de la alta competencia y que ha hecho una carrera brillante. Al mejor de los mejores, un hombre que logró un sitial muy importante en el último Dakar Francisco “Chaleco” López que también ha sido reconocido a nivel nacional”, sostuvo la autoridad comunal.

En tanto, la Seremi del Deporte Alejandra Ramos, además de extender sus más sinceras felicitaciones a los deportistas justipreciados, dijo valorar inmensamente el trabajo de los establecimientos educacionales, entrenadores y quienes forman parte de los altos logros de cada uno de los deportistas “ muy feliz. Destacar principalmente a los deportistas que han sido galardonados. Este esfuerzo que ellos realizan, no es solamente de ellos, sino que detrás también está la familia, los técnicos, la parte gubernamental y el Municipio donde trabajamos de manera conjunta. Destacar a todos, porque no solamente se premiaron deportistas sino que también a dirigentes, a establecimientos educacionales que trabajan con el deporte, a los entrenadores y al mejor de los mejores nuestro campeón Francisco “Chaleco” López”, indicó la máxima autoridad del deporte regional.

Con esta merecida premiación a los mejores deportistas de la última temporada, concluyeron las actividades oficiales de la Corporación de Deportes del Municipio de Curicó.