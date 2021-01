Deporte 16-01-2021

En Curicó se lanzó medida de banda horaria para realizar actividad física



Son 90 minutos de libre disposición entre las 07:00 y 08:30 horas para efectuar ejercicios o práctica deportiva en comunas en Cuarentena y Transición.



Con el entorno de la Alameda José Manso de Velasco y el Cerro Condell de Curicó como marco especial, el Gobierno de Chile puso en marcha el nuevo permiso del Plan Paso a Paso para efectuar actividad física y deportes.

Lo anterior, para comunas en fase 1 de Cuarentena y fase 2 de Transición.

No se permite el uso del automóvil ni el transporte público, como tampoco de un permiso especial por Comisaría Virtual.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos recalcó “muy contenta con esta medida del Plan Paso a Paso Elige Vivir Sano que da la posibilidad de realizar actividad física individual, respetando las medidas sanitarias en esta ventana matinal entre las 07:00 y 08:30 horas. Invitar a la ciudadanía, motivar a nuestros deportistas y a la familia a salir de sus casas y moverse, ya que todos lo necesitamos, que irá en beneficio propio de los ciudadanos para mantener el estado físico y desestresarse por lo que estamos viviendo, más en las comunas en cuarentena como es hoy en día esta ciudad curicana”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

Al lanzamiento de estas medidas actualizadas al Plan Paso a Paso, se sumaron varios vecinos y vecinas, como también reconocidos deportistas de la ciudad de Curicó.

El deportista de Enduro, José Miguel Torres señaló “yo practico el Enduro. Hemos estado dos semanas encerrados, uno se pone tenso, por lo que este horario para hacer deporte me relaja. El que el cerro Condell esté abierto y subirlo junto a mi hermano es ´bakán´. Voy a tratar de venir todos los días”.

Por su parte, la entrenadora de Karate Jessy Reyes comentó “estupendo. Como amante del deporte, no solo los deportistas que somos los que entrenamos con más rigurosidad, sino que la gente en general necesitan moverse. El estar encerrado, sedentario, es fatal, así que para mí esto es súper importante esta medida que se ha tomado en el Plan Paso a Paso. He visto a familias haciendo deporte, a vecinos y vecinas con sobrepeso haciendo caminata, lo que me gusta. Ellos necesitan moverse. Ojalá que todos respetemos lo que significa venir hacer deporte, caminando desde nuestras casas y dejar el auto en la casa. No podemos volver atrás”.

La comunidad se sumó feliz por esta iniciativa, tal cual lo contó Carmín Soza “esto sirve desde lo psicológico. Ayuda a que uno se sienta más activa. Soy Tens del Hospital de Curicó y los turnos agotan, por eso necesito hacer algo más”, mientras que, Carlos de 62 años añadió “para los que hacemos deporte, esta es una buena posibilidad, ya que no es lo mismo hacer actividad física al aire libre que en la casa. Esta es una distracción que ayuda mucho”.



LIBRE DISPOSICIÓN



La nueva banda horaria establece que en comunas en Cuarentena, se permite realizar actividad física individual al aire libre los días de la semana de 07:00 a 08:30 horas.

A su vez, en comunas en Transición, se autoriza a realizar actividad física individual al aire libre los sábado, domingo y días festivos de 07:00 a 08:30 horas, ambas sin utilizar el transporte público ni automóvil y no es necesario pedir permiso de Comisaría Virtual.