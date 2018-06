Deporte 17-06-2018

En Damas: Instituto Linares ganó la final Sub 16 en Vóleibol

La solidez y experiencia de sus jugadoras fueron claves para el triunfo

Todos pensábamos que el partido sería más intenso y emocionante, pero nos quedamos sólo en las palabras porque en el rectángulo del Nasim Nome Aguilera, hubo sólo un equipo que llevó la batuta desde un comienzo. Fue el sexteto marianista dirigido por la profesora Cecilia Lastra, una estratega que por muchos años le ha dedicado prácticamente su vida a esta disciplina.

Dirigir un equipo con una madurez en todas sus líneas, prácticamente jugando de memoria, sin duda que es un placer, incluso en este plantel en que está la jugadora Paola Ruiz, quien lleva más de un año en la selección nacional. Todo aquello jugó a favor y se demostró en los dos sets consecutivos con los cuales se quedaron con la victoria inapelable y de paso serán las representantes en los provinciales.

NOTAS

La seleccionada nacional Paola Ruiz, dijo que a pesar del triunfo no fue fácil: “nosotras las conocíamos y sabíamos lo que podían rendir. Aprovechamos nuestras fortalezas y logramos la victoria frente a un rival que no tiene entrenamiento, ahora tenemos que seguir trabajando para los próximos desafíos que se nos vienen”.

En tanto para la profesora Cecilia Lastra, se cumplió el objetivo: “estábamos disminuidas, nos faltaron dos importantes jugadoras, pero para la próxima etapa ya estarán en condiciones”. En cuanto a la victoria y el marcador que fue muy contundente, Lastra agregó que “cuando el oponente no es muy fuerte el equipo juega muy relajado y eso fue lo que pasó en esta jornada, pero eso nos puede traer más de alguna complicación, trataremos de solucionarlo. Vamos a tener posibilidad de buscar algunos refuerzos para llegar mejor preparadas a la siguiente fase para ir con todo y ganarla porque este grupo viene entrenando para ir superando las metas que nos hemos propuesto como equipo”.

Otro evento más que fue organizado por la Red Extraescolar de Linares en forma brillante. Pero esto no para, porque para la jornada de mañana está contemplado una nueva fecha del futsal varones en categoría sub 14. Partidos que se disputarán simultáneamente en dos recintos deportivos en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto y Nasim Nome Aguilera desde las 10 de la mañana.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo