Deporte 29-12-2019

En Deportes Linares: Nuevo técnico asumiría la primera quincena de enero

Se ha conversado con tres entrenadores nacionales y ya comenzó la prueba de jugadores en Santiago

Tras la sorpresiva salida del técnico Luis Pérez Franco, la gerencia albirroja encabezada por Gabriel Artigues ya comenzó la búsqueda del reemplazante en la banca del equipo del Maule Sur. Actualmente se dialoga con tres técnicos, cuyos nombres no han sido dados a conocer para no entorpecer las negociaciones, aunque los dirigentes han dicho que le darán un cambio al equipo cien por ciento profesional en todo ámbito.

En la semana hubo reunión de directorio, donde se analizaron varios temas importantes que se darán a conocer la próxima semana. “Una de las noticias primordiales es que ya hay fecha para entregar el cuaderno de cargos, el martes 7 de enero. Vamos a viajar a la capital el lunes 6 para sostener reuniones con algunas empresas y al día siguiente estaremos junto a Deportes Concepción, entregando el cuaderno de cargos a la ANFA, para que lo revisen y pase a la ANFP, al concejo de presidentes de este organismo el día 16 de enero. Los dirigentes están trabajando en los últimos detalles para dar respuesta a todas las demandas por el cambio de categoría. Estaremos firmando la nueva Sociedad Anónima la próxima semana. La ANFA sólo nos pide las firmas de la constitución de la Sociedad, y el inicio de actividad viene para después, debería estar antes del inicio del campeonato, de lo contrario no podríamos contratar a los jugadores. Son trámites legales que se demoran entre diez y quince días, pero lo que más importa es la constitución de la sociedad que la vamos a tener la próxima semana”, dijo el presidente, Marcos Alvarez.

CAMPAÑA DE SOCIOS

Se fijaron los valores para el torneo que en principio estaría comenzando a fines de marzo. No hay aún claridad en cuántos serán los clubes que participarán, ni las bases. Pero sí el carnet de socio va a incluir una cantidad de partidos determinados del campeonato, más los de Copa Chile, que el próximo año sería por grupos; por lo tanto, los albirrojos disputarían tres partidos de local, más 5 a 6 partidos amistosos, ya que habrá mucha fecha de Copa América. Vale decir que el carnet de socios incluiría entre 20 a 22 partidos de local. La gente pagará su año completo y no volverá a cancelar nada más. Habrá cambios también en el sistema de la empresa tiquetera. La reunión del 6 es con una de ellas y si se llega a acuerdo habrá un sistema más moderno que le permitirá a la persona no tener credencial de socio y que su carné de identidad sea su entrada a través del código QR , es decir, no tendrá que comprar entrada ni hacer fila .Eso irá incluido en el valor del carne de socio , por eso los valores serán mas altos que este año , porque la división es más alta, hay un 20% que sube que es valor del IVA. En este caso en Tercera División no pagaba porque era amateur , pero ahora las condiciones son distintas, porque ahora a los jugadores hay que contratarlos, pagarles leyes sociales, Seguro de Cesantía, Seguros Contra Accidentes, en fin, la verdad que todo se encarece. Los valores de los carnet se darán a conocer la próxima semana. Habrá tres tramos, uno en el mes de enero y otros en febrero y marzo con distintos valores, por eso se recomienda hacerse socio en el mes de enero que será más económico.

CUERPO TÉCNICO

En este sentido hay conversaciones con tres entrenadores a nivel nacional. En la quincena de enero, se entregaría el nombre del nuevo deté. La pretemporada estaría comenzando el día 20 de enero. La idea es repetir la fórmula de que el grupo de los que han renovado trabajen aquí desde esa fecha, porque ya hay un grupo de 15 jugadores que está trabajando en Santiago con un técnico amigo de Gabriel Artigues.

Los jugadores que han renovado con la institución linarense hasta el momento son: David Pérez, Luis Oyarzo, Aarón Araya, Cristian Monsalve y Bastián Irribarra. Hay cuatro más de esta temporada, pero falta arreglar el tema del derecho de formación.

“Vamos a trabajar en forma profesional, y vamos a competir para ganar”, subrayó el timonel de la institución, Marcos Álvarez.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo