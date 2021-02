Deporte 20-02-2021

En Deportes Linares Reunión clave se realizó en la semana estuvieron presentes la SADP la Corporación y el alcalde Mario Meza



Mauro Suiz, empresario de la SADP, no seguiría en la institución espera que se le cancele la deuda de 60 millones de pesos

Tal cual estaba programada esta cita se llevó a cabo en la semana, con la presencia del máximo accionista de la SADP, Mauro Suiz, Mauricio Loyola, presidente de la Corporación y el edil Mario Meza Vásquez.

Al termino de esta cita, fue Mauro Suiz, quien, al ser entrevistado por un medio local, dijo “tenemos que acercar las partes ver la diferencia económica, porque prácticamente este año el equipo fue financiado por la Sociedad de Inversiones, por eso la primera tarea es tratar de dejar todo saneado, para seguir con este proyecto. Como Lister Rossel, no tenemos deuda, esta todo cerrado. La próxima semana veremos el tema del finiquito de los jugadores y culminar el proceso como corresponde, en esta materia hay garantías, así que no habría inconvenientes. En lo personal es muy difícil que siga adelante, pero no tengo problemas con la Corporación, para que ellos sigan en este proyecto. Esta claro que en las inversiones tu puedes ganar o perder mas aun en el futbol, simplemente lo que se esta cobrando lo que se tenía que aportar para que funcionáramos en el 2020, o sea el 40% que tenía que tenía que poner la Corporación, en un gasto de 150 millones de pesos que se hizo, estamos hablando aproximadamente de 60 millones de pesos, eso es lo que la Corporación debe resolver y estamos a tiempo. Por eso estoy completamente dispuesto al dialogo, para ver todas las alternativas que me puedan proponer.

Lo futbolístico

Suiz, también realizo un mea culpa, de la parte futbolística “nos caímos, lamentablemente no aprendimos de los errores ajenos, pero viendo lo que paso a Lautaro de Buin, hace un tiempo. Llegamos a la conclusión que no se puede llegar con el mismo equipo a una competencia de Segunda División, al igual que estamos agradecidos de Luis Pérez Franco, pero le faltaba experiencia en una división profesional, donde los partidos se ganan con la cabeza fría y con jugadores de jerarquía.

Quizás el mensaje, para los hinchas y socios es que se la jueguen más por el club. Una institución no se sustenta con aplaudirlo, alabarlo o criticarlo. Recuerdo algunos empresarios linarenses que realizaron una conferencia de prensa, donde pedían la renuncia de Jorge Vergara y que decían que colaborarían, al final pusieron cero pesos, eso no se hace. Linares, es una ciudad que vive de ilusiones, pero eso no vale, hay que apoyar a la Corporación, porque el presupuesto es caro en Tercera División, mas de 120 millones de pesos. Si quieren tener un buen equipo, tiene que responder la comunidad aportando con un granito de arena.

Respuesta

En tanto Mauricio Loyola, el timonel de la Corporación, dijo que “esta reunión fue muy importante donde estuvimos todas las partes involucradas. Tenemos que seguir conversando, para saber si Mauro Suiz, seguirá con nosotros. Aunque también hemos sabido extraoficialmente que estaría dando un paso al costado. En torno a lo que estaría exigiendo la accionista mayoritaria para su salida agregó que, para participar en la Segunda División, ellos tenían un 60% y nosotros como Corporación un 40%. Sabemos que coloco muchos recursos y nosotros tenemos que responder con el 40%, él dice que son 60 millones, pero nosotros tenemos que revisar todos los aportes nuestros y ver la cifra real, donde recién ahí veremos las formas de pago. Nosotros nos volveremos a reunir la próxima semana, porque esto debe quedar saldado antes del 28 de febrero, porque también hay que sanear todo, hablamos de los finiquitos sin deudas, para que nos puedan dar el certificado de la ANFP, para poder ingresar a Tercera División y no es fácil. Valorar lo de Mauro Suiz, que creyó en nosotros y por supuesto que como caballeros le vamos a responder porque es lo que corresponde.

El alcalde Mario Meza, ha comprometido un aporte importante a la institución siempre y cuando sea la Corporación que este administrando la institución. Una de las posibilidades es que el Departamento de Deportes se haga cargo y pueda apoyar el trabajo. Aunque convengamos que la Tercera División, es una división tremendamente competitiva y hay que pensar con la cabeza, traer jugadores que ya tengan experiencia en esta competencia, para que no nos vaya a pasar lo mismo que en Segunda División, donde se pensó más con el corazón.

En principio el torneo estaría comenzando en el mes de abril, y nuestro trabajo debería partir ya el próximo mes. Lo positivo es que el campeonato seria por zona, lo cual seria beneficioso en lo económico para la institución.

Habrá que esperar las próximas reuniones que, sin duda, serán claves para el futuro del “Depo”.



