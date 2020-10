Social 16-10-2020

En Día del Profesor, recuerdan a Marta Martínez Cruz, fundadora de la Escuela Agrícola Femenina de Yerbas Buenas



Con el tiempo, el establecimiento se transformó en el actual Liceo Agrícola

Coincidiendo con el Día del Profesor y el mes aniversario de la Escuela Agrícola Femenina de Yerbas Buenas, ex profesores y ex alumnos recuerdan a la fundadora del establecimiento, Marta Martínez Cruz.

Así lo dio a conocer Dorian Silva, ex docente de ese establecimiento, precisando que en el año 1959, en una parcela, levantaron unos galpones para instalar allí una escuela agrícola de varones. Después cambiaron de idea y se determinó su actual destino.

En esa oportunidad se nombró como directora a la profesora de matemáticas, nacida en el campo, Marta Martínez Cruz.

Los comienzos no fueron fáciles, pero ella viajó a Santiago, consiguió materiales y motivó a otros profesores en este inédito proyecto educativo.

Así, en 1960 parten oficialmente las actividades de la Escuela Agrícola Femenina de Yerbas Buenas, que con el tiempo se transforma en el actual Liceo Agrícola que lleva el nombre de su fundadora.

De acuerdo a lo manifestado por el profesor Dorian Silva, permanentemente las alumnas egresadas de distintas promociones, vuelven a reunirse, con la finalidad de recordar gratos momentos y anécdotas de la vida estudiantil.