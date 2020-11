Cultura 26-11-2020

En digital y con estrenos, así se viene la VI versión del Festival de Cine Felina





Con estrenos, cortometrajes, cine latino y cintas que abordan maternidades, se viene la osada apuesta del Festival Felina, que este año se realizará entre el 16 y el 20 de diciembre a través de www.felina.cl.

A medida que fueron pasando los meses se hizo evidente que no era posible realizar el festival de manera presencial, pero ¿Qué pasa si lo hacemos en digital?, esta pregunta fue clave para que el equipo comenzara a meterse a este nuevo mundo de cine online y sacar adelante así su VI Versión.

Es así como el evento abocado a relevar el cine nacional e internacional presentará más de 20 películas entre largometrajes y cortometrajes, a las que se sumarán invitados especiales para algunas de las jornadas. Como siempre la invitación es gratuita y el mecanismo para participar será informado por el festival a través de sus redes sociales.

SECCIONES

Este año la propuesta programática contempla cuatro secciones: Cosecha del año que incluye los últimos estrenos de cine nacional, FELINA.ZIP para cortometrajes chilenos contemporáneos, Al Sur del Cielo, sobre cine latino actual y Materna, sobre maternidades y su mirada desde el cine chileno. Los largometrajes estarán disponibles 24 horas, mientras que las películas de corta duración permanecerán durante todo el festival alojads en la web. La cartelera completa será anunciada próximamente en felina.cl y será posible descargar un documento en PDF con toda la información de las funciones.

Para Felipe Saldaño, director del FELINA, señaló “Levantar esta versión nos está permitiendo aprender del funcionamiento de un festival en el plano digital, algo totalmente nuevo y hasta no hace mucho, desconocido para nosotros. De cualquier manera la idea de hacer un festival online nos pareció desafiante y además necesaria, pues muy probablemente lo presencial y lo digital van convivir de forma más o menos permanente en el futuro. Hacerlo desde la autogestión y con plena libertad nos ha permitido además armar una programación renovada pues queremos llegar a nuevos públicos, sin dejar de cautivar a quienes nos acompañan desde hace años.

En cuanto a la selección de películas, una de las que destaca es el documental maulino MAL VECINO, dirigido por el director Ricardo Jara Herrera, se trata de una película de muy reciente estreno que da cuenta de la situación medioambiental que viven los vecinos del arbolillo en la comuna de San Javier con una faenadora de cerdos. Para su realizador: "No hay nada más gratificante que ser parte de un tremendo certamen audiovisual de estas tierras Maulinas" según expresa en sus propias redes sociales.

Sobre la programación, modalidad y todo lo necesario para no perderte esta nueva versión de FELINA, a través de sus redes sociales en instagram, Facebook y twitter.