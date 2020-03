Deporte 10-03-2020

En discreto partido: Deportes Linares dejó muchas dudas en la ciudad de Coronel tras la igualdad 2 a 2

Este sábado será la presentación del plantel en la Tarde Albirroja, en el Tucapel Bustamante

Su segundo apretón disputaron los albirrojos en Coronel, donde fueron invitados a la tarde minera. El elenco local presentó en su totalidad el plantel del cuadro de la “lamparita”. Un encuentro que fue bastante discreto, y donde otra vez los dirigidos por Rodolfo Neme dejaron algunas dudas, faltando dos semanas para el estreno en el torneo de la “Segunda Profesional”. Hasta la hinchada que viajó para acompañar a Linares en su partido amistoso, se vino con un mar de dudas. Uno de los viajeros, señaló que “poco es lo que están mostrando algunos refuerzos que continúan al debe en su rendimiento”.

Si vamos al análisis del partido, no fue bueno en este duelo amistoso. El estratega, linarense, otra vez alineó dos equipos. El primero estuvo integrado por Maximiliano Samamé, German Martínez, Bastián Irribarra, Matías Figueroa, Fabio Jiménez, Mauricio Iturra, Lucas Mondaca, Cristian Arrué, Luis Oyarzo, Kevin Mellado y Carlos Zarama.

Poca comunicación con los delanteros y algunos baches en la salida fueron la tónica que mostraron los linarenses. El primer tanto llegó a través de una subida del jugador de Lota, Irribarra, que se fue por la banda izquierda sacó el centro y apareció para ganarle el balón a los defensas y anota el primer tanto Kevin Martínez, a los 27 minutos, para los de casa.

El “Depo”, que no tenía llegadas al pórtico del “carbón”, se encontró con la igualdad que llegaría de una pelota detenida, tras una falta que le cometieron al “colocho” Iturra, cuando el digital marcaba los 32 minutos. Frente al balón se ubicó Cristian Arrué, casi ingresando al área grande, que se despachó un tiro con precisión con su pierda izquierda y nada que hacer el portero lotino, decretando la igualdad para los albirrojos.

Con ese guarismo se fueron al descanso, pero muy poco lo mostrado por Linares, en los primeros 45 minutos, con un sector derecho que dio muchas licencias.

En el complemento, Neme, cambió todo el equipo, ingresando con: David Pérez, Alejandro Fariña, Hugo Portillo, Pedro Toloza, Bryan Márquez, Carlos Ahumada, Nazareno Fernández, Fabian Vásquez, Diego Muñoz, Bryan Porflidtt, y Cristian Monsalve.

Deportes Linares, con un nuevo equipo en la cancha, comenzó a generar las mejores oportunidades, por lo menos en los primeros 15 minutos del complemento donde se vio en algunos pasajes del encuentro más sólido.

Claro que cuando se cumplía el minuto 66, llegó un tiro de esquina para Lota, que conectó con la cabeza el jugador Herver Reyes, la defensa paralizada y se abrazaban los mineros del carbón, con la segunda conquista que hizo estallar el estadio Bernardino Luna. Pero, lo que llamó la atención fue la facilidad con la que cabeceó el jugador del equipo de la “lamparita”. Esas fallas no se pueden presentar y tendrá que trabajarlas el técnico “charrúa”, para no cometerlas en el torneo.

Despertó el “depo” y faltando tres minutos para el término del partido, llegaría un tiro de esquina, nuevamente de pelota detenida. Ejecutó Monsalve, dos pivoteos en el área chica de los jugadores linarenses y con un potente disparo a quemarropa Daniel Muñoz apuntó el definitivo 2 a 2 para Deportes Linares.

Un empate con un equipo de Tercera División que dejó muchas dudas y donde el técnico Rodolfo Neme, dejó claro en la cancha que todavía no encuentra el equipo titular a dos semanas del inicio del torneo ante General Velásquez.

Uno de los jugadores que se destacó en el partido fue Cristian Arrué: “fue un partido muy disputado, nos costó tomar el mediocampo en los primeros minutos. De a poco hemos venido mejorando, nos faltaron muchas cosas, la parte defensiva y ofensiva y eso hay que trabajarlo para lograr la meta que nos hemos propuesto”

Lo próximo será la Tarde Albirroja, este sábado desde las 18:00 horas, en el Tucapel Bustamante Lastra, cuando reciba al equipo de Arturo Vidal, el famoso cuadro de Rodelindo Román.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo