Deporte 11-08-2019

En el Club de Voleibol Femenino Full Deportes Linares están molestos con la Directora Regional del IND

Aseguran que les está coartando la posibilidad de disputar las clasificatorias para los Juegos Binacionales

Muy molestos están los integrantes de la directiva del equipo de vóleibol femenino Full Deportes Linares, por la situación que están viviendo actualmente. Los dardos apuntan a la actual Directora Regional del IND, Sofia Rengifo, quien les habría señalado que presentaron la documentación fuera de fecha. Pero, lo más extraño, fue que la documentación llegó tarde al club linarense, y lo que es más curioso aún, es que los Juegos Binacionales, todavía no tienen fecha.

Al respecto, la tesorera del club de vóleibol femenino, Sandra Machuca, dijo que “nuestras jugadoras están muy apenadas porque les están quitando la posibilidad de competir en cancha, la opción de clasificar a los Juegos Binacionales. Ellas han trabajo para esta instancia con el profesor Juan Pablo. La verdad es la primera vez que se está dando esta situación con un equipo de Linares, que tenia todas las esperanzas de participar. Lamentablemente por políticas del IND, nuestras jugadoras quedaron afuera de este proceso. Hemos recurrido a todas las instancias, pero no hemos tenido ninguna respuesta positiva de parte de ella. Da la curiosidad que los Juegos Binacionales, se suspendieron hasta nuevo aviso y ni aun así podemos postular, para que las chicas puedan ir. Es muy contradictorio todo esto, porque a pesar de tener a los primos Grimalt, que serán declarados Hijos Ilustres a fin de mes y que se lo merecen porque son tremendos jugadores, que no nos den la posibilidad a nosotras, lo encuentro inverosímil. Nuestras niñas están ilusionadas y ahora perfectamente con este atraso del evento nos podrían dar la oportunidad, ya que tenemos tiempo y con toda la documentación al día. Insisto todo esto es muy “raro”. Aprovechamos también de agradecer al alcalde Mario Meza, que estuvo con nosotros en reunión y nos está apoyando para tratar de convencer a quienes están a cargo de Instituto Nacional del Deporte a nivel Regional. Nos están coartando la posibilidad que debiese ser democrática y somos las únicas a quienes nos han cerrado la puerta, a estas niñas que tienen las ganas de competir, en último caso si las jugadoras no clasifican que sea en la cancha, y no por secretaría”.

Esperamos que esto sea sólo un mal entendido y que la Directora Regional del IND, pueda recapacitar y darle una solución que sea positiva para el vóleibol femenino. Solo recordar que somos la capital de Chile de esta disciplina deportiva.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo