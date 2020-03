Opinión 08-03-2020

En el día de la mujer -Con sincero agradecimiento-



Para escribir estas líneas, es necesario ser un poco poeta, y tal vez un algo de filósofo. De esa manera, lo que intentamos escribir puede llegar a la perfección. Pero si le agregamos un agradecimiento sincero y el afecto desde el alma que llevan estas líneas, podemos superar las imperfecciones literarias y gramaticales que pudieran encontrar en estas palabras.

Hay una mujer que tiene algo de hermana, amiga, esposa, hija, y mucho de abuela. Es la persona que va conformando nuestra propia biografía -con sus valores y sueños compartidos- para crecer como buenas personas y significar un aporte positivo al mundo, en la época que nos ha tocado vivir.

El mundo del futuro, decíamos hace algunos años, tendrá una tecnología de excelencia para que nuestra vida sea más fácil, y ello permitirá contar con mucho más tiempo para el descanso y disfrute de las cosas gratas de la existencia. Sin embargo, este avance que se venía venir y que beneficiaría la cultura del ocio, sin saber cómo y menos cuándo, se ha convertido en una verdadera pesadilla que nos envuelve y permite que todo sea más veloz, haciendo varias cosas al mismo tiempo, con resultados casi instantáneos y -en ocasiones- no siempre con el éxito que uno espera.

Con los bemoles propios que los mismos avances conllevan, estos vienen de la mano de algunas consecuencias que impiden avanzar algo más reposado, para que la felicidad -aquella disfrutada por nuestros antepasados como “todo tiempo pasado fue mejor”- no se pierda en este vertiginoso avance mediático.

Hago una pausa, que nos lleve a una época maravillosa -lejos de la tecnología y cerca de los afectos- para referirme a la mujer educadora que nos enseñó respeto por su condición e inspiró firmemente, en muchos, la idea de igualdad en el trato, para con una sociedad bien constituida.

Mujer educadora que, como toda aquella que busca su realización en el trabajo, enfrenta la doble carga del hogar y su labor diaria, pero sobrellevada con hidalga decisión y cumpliendo con vocación, y espíritu irreductible, de llevar fe y pensamiento a los demás, formando nuevas generaciones.

La mujer se ha volcado al campo educacional en el ansia preclara de proyectar su tarea. Hoy, cuando el reto que invade al país es elevar la calidad de su educación, no debe olvidarse que la mujer cumple en ese campo un rol fundamental que la sociedad debe enfatizar sin claudicar.

Desde estas líneas -en este día- quiero agradecer a mis maestras de entonces, especialmente a quienes fueron formando mi quehacer educativo, paso a paso y con santa paciencia.

Graciela Otárola Vergara, mi estimada profesora Graciela, bajo el amparo de la señorita Ernestina Cancino, trabajó en la Escuela Nº 7 de Linares (Calle Constitución -hoy Kurt Möller- al llegar a Chacabuco), donde se impregnó del cariño por la educación de niñas y niños; que con mano protectora siguieron el camino que ellas sembraron en tierra fértil.

Hoy, mi profesora Graciela disfruta su tiempo libre, dedicándose a escribir y compartir vivencias de antaño, para señalar los caminos de hoy, a tantos que nos iniciamos en el Jardín Infantil de la Escuela Nº 7. La historia, que registra hechos, situaciones y momentos inolvidables, nos encuentra en el camino, una vez más. En mi caso, por las luces de la memoria, que me llevan por el ayer, para bien recordar y agradecer hoy.

Estudié en el Jardín Infantil de la Escuela Nº 7, con mi profesora Graciela Otárola; siendo Directora de la escuela, la señorita Ernestina Cancino. Luego cursé estudios primarios y de humanidades, para empezar los universitarios. Mi primer trabajo docente fue en el Colegio Lucila Godoy de Linares, guiado por su propietaria y Directora Srta. Ernestina Cancino Vera.

La distinguida directora heredó la impronta de la poetisa Gabriela Mistral, como educadora -dirigiendo la Escuela 7- y, posteriormente, al jubilarse funda un colegio para seguir educando, desde la misma perspectiva y la suya propia, en el naciente Colegio “Lucila Godoy” de Linares, el año 1968.

Ernestina Cancino Vera, profesora normalista de larga y destacada trayectoria docente, desempeñándose en colegios rurales y en la ciudad, profesión que la hacía sentir muy cercana a la insigne poetisa y maestra Gabriela Mistral (Lucila Godoy). Formadora de profesores y alumnos, su colegio tuvo rápido crecimiento en la antigua casona de calle Lautaro con Max Jara, incentivando capacidades y talentos -sello que el establecimiento mantiene- y que ha sido capaz de transmitir a las nuevas generaciones.

La Srta. Ernestina con granito de arena contribuyó, prolongando su tarea de maestra, “sembrando una escuela” para que niñas y niños de Linares construyeran su proyecto de vida, que en esos jóvenes corazones la maestra compartiera su amor por la educación, ayudándoles a crecer como estudiantes y convertirse en buenas personas.

Jacqueline Concha Albornoz y Marcela Vásquez Rodríguez, las recuerdo en mi calidad de docente del colegio “Lucila Godoy”, y trabajando con mi primer curso (desde 1° a 6° básico) en ese establecimiento. Ambas son ex alumnas de ese curso y del “Lucila”, eligieron la noble profesión de educar: Jacqueline Concha, actual directora del Liceo Bicentenario Instituto Comercial de Linares; y Marcela Vásquez, actual directora del Colegio Salomón Salman, de Linares. Mis sentimientos de afecto para mis distinguidas ex alumnas, hoy colegas.

María Raquel Méndez Méndez, la mujer más importante de mi vida. Mi madre. Mujer sencilla, generosa, humilde; siempre presente hasta el último día de su vida. Desempeñó labores como empleada doméstica, en casas de seres humanos generosos, cumpliéndolas de excelente forma y con una nobleza a toda prueba, permitiendo que su hijo terminara exitosamente, como profesional de la educación. El regalo más valioso recibido en mi vida, es haber tenido una madre como ella.

¡Gracias, María Raquel! Agradezco, madre, todo lo bueno que me dejaste como herencia y ofrezco mis disculpas, si en algo voy fallando, lo que asumo por mi falta de madurez y no tener a alguien como tú, para que me guíe y me ayude a enmendar. Un abrazo, en este día, para las mujeres educadoras; que extiendo para todas las mujeres de esta encantadora ciudad. (Fotografía: Ernestina Cancino Vera, Graciela Otárola Vergara; María Méndez)



Manuel Quevedo Méndez