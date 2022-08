Opinión 06-08-2022

En el día del niño obsequiemos bienestar

Señor Director:



El día del niño y la niña invita a reflexionar sobre qué estamos ofreciendo a las nuevas generaciones en pos de su crecimiento, desarrollo y salud emocional, cada vez vemos cómo se encierran más en videojuegos y lo que entregan las pantallas, dejando en segundo plano la actividad física y sus beneficios para la temprana edad. Como adultos cabe cuestionar cuáles son los incentivos para evitar que el pequeño de hoy, no sea un adulto sedentario mañana.



De acuerdo a datos de la OMS, en el mundo el 80% de ellos no realiza el suficiente ejercicio diario, lo que pone en riesgo su salud. Existe una generalización de que el hacerlos felices tiene una relación directa con lo material, pero esto es totalmente erróneo; debemos ser conscientes que el bienestar de los menores tiene que considerarse para largo plazo. No podemos pedir que sean ellos mismos los que entiendan la importancia y el valor de llevar una vida activa, son los padres quienes tienen la responsabilidad de motivar estos cambios.



El llamado es a incentivar una mejor calidad de vida, que permita cuidar tanto la salud física como mental de los pequeños. Practicar deporte les entrega una gran cantidad de beneficios como también disciplina y atención; invitemos a explorar y descubrir, con los estímulos y la supervisión adecuada los niños adquirirán el deporte como un hábito y no como una obligación.





Daniela Baytelman

CEO y Cofundadora Easycancha