Deporte 26-06-2018

En el epílogo, albirrojos lograron dramático triunfo ante Lautaro de Buin

El gol de la victoria fue obra del pequeño gigante Eliacer Pérez.

Rescatar la garra que tuvo el equipo sobre todo en la parte final, porque como expresión futbolística mostró muy poco, porque al frente hubo un rival compacto que poseía un excelente mediocampo con una figura excluyente, como Marcel Cortez, que tenía con dolores de cabeza a la defensa del “depo”.

Todo parecía tranquilo en los primeros minutos, porque fueron los albirrojos los que tempranamente se ponían en ventaja gracias a una jugada que llegó de los pies del “bíblico” Araya, que se despachó un centro que fue conectado primero por Eliacer Pérez, quien habilita a Felipe Tenorio que de cabeza anota el primero para los linarenses cuando el cronómetro marcaba los 3 minutos de partido.

Cuando todos pensábamos que sería una tarde serena para el “depo”, inesperadamente el equipo dirigido por el “monono” se viene abajo, y crece el cuadro de Lautaro de Buin, quien tuvo entre sus filas al jugador Marcel Cortez, que estaba en todos los sectores del campo de juego para generar peligro. Y premio a lo bien que estaba administrando el balón el forastero, a los 18 minutos el juez sancionó un tiro libre que fue ejecutado por Jordán Espinoza, le gana la posición a los defensas Cortez y de cabeza dejó parado al portero David Pérez, quien no alcanzó a reaccionar, era la igualdad para el equipo de Buin.

A los 30 marcamos otra ocasión de gol para la visita tras un disparo de Flores y prácticamente de la raya, Parra despeja para Deportes Linares. Una de las pocas jugadas que tuvo Linares en el primer tiempo fue un tiro libre de Araya al que no alcanzó a llegar Fariña.

Finaliza el primer tiempo con muchas dudas de los albirrojos y con un equipo de Lautaro de Buin que dejaba una grata impresión. Antes del pitazo hubo cartulinas amarillas para Castillo, Rozas y Fariña en los locales, debido a la impotencia de no ganar un balón y de ver como Lautaro dominaba en gran parte de los primeros 45 minutos.

EL GOL DEL PEQUEÑO GIGANTE

En la segunda fracción cambió demasiado el panorama, claro que el “café” estuvo muy cargado. El técnico movió sus piezas y ya a los 65 realizó dos modificaciones: salieron Araya y Monsalve, dando paso a Saldaña y Castro. Luego a los 72, clara ocasión para la visita que desperdició Mauricio Flores. Tres minutos más tarde ingresó Marca por Castillo en Deportes Linares, que a esas alturas del partido jugaba con más garra que fútbol.

Hay que destacar la entrega de los jugadores albirrojos, que se fueron con todo al arco sur, buscando el segundo tanto porque para seguir luchando estaban obligados a ganar los puntos. Para mala fortuna le sacarían de la línea un disparo de Saldaña. El juez del compromiso adicionó 4 minutos donde llegaría el grito contenido en las gargantas de las 800 personas que llegaron al Tucapel Bustamante Lastra. Pero, en el último minuto cambiaría la historia luego de un centro de Matías Parra, al punto penal no le da Julio Castro y aparece el pequeño gigante Eliacer Pérez, para pegarle con toda la fuerza a ras de hierba al balón y decretar la alegría para los albirrojos y el delirio para los fanáticos que se dieron cita en el polideportivo de la calle Rengo.

ESTADÍSTICAS

D. Linares (2): David Pérez, Valther Rozas, Bastián Irribarra, Javier Parra, Alejandro Fariña, Cristian Castillo, Matías Parra, Eliacer Parra, Felipe Tenorio, Aarón Araya y Cristian Monsalve. DT: Manuel González

Lautaro de Buin (1): Andrés Sánchez, Marcel Cortez, Matías Ávila, Sebastián Pérez, Nicolás López, Saúl Farías, Fabián Astorga, Jordán Espinoza, Aarón Villagra, Mauricio Flores, Gabriel Navarrete. DT: Álvaro Muñoz.

Resultados

Osorno 1 – Provincial Ovalle 2

D. Linares 2 – Lautaro de Buin 1

Salamanca 0 – Limache 1

Rancagua Sur 0 – Rengo 1

Real San Joaquín 2 – Municipal Santiago 1

Macul 4 - Mejillones 4

Tomas Greig 1 – Trasandino 1

Tabla de posiciones

1.- Limache 26

2.- P. Ovalle 19

Salamanca 19

4.- Trasandino 18

5.- D. Linares 17 (1)

6.- Colina 16

7.- Rancagua Sur 15

Lautaro 15

9.- Municipal Santiago 12

10.- Rengo 11 (1)

11.- Tomas Greig 9

Real San Joaquín 9

13.- Mejillones 7

14.- Osorno 5

Macul 5

Próxima fecha

Trasandino – Colina

Mejillones – Tomas Greig

M. Santiago – Macul

Rengo – San Joaquín

Limache – Rancagua Sur

Lautaro – Municipal Salamanca

Osorno - D. Linares



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo