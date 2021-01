Deporte 09-01-2021

En el Fútbol Amateur: Clubes linarenses fueron beneficiados con kits sanitarios e implementaciones deportivas





Este proyecto fue una iniciativa del Gobierno Regional del Maule

Muy contentos quedaron los dirigentes de las diferentes instituciones del fútbol amateur de la provincia de Linares, tras la entrega de kits de sanitización. El presidente de la AFAL, Joel Fuentes dijo “que es una gran ayuda en estos tiempos tan complicados, sabemos que los jugadores lo único que desean es volver a las canchas, pero no están dadas las condiciones para que ese retorno sea seguro. Debernos seguir esperando, algunos creen que septiembre podría ser una alternativa, pero hay que esperar”.

El kit sanitario está compuesto de: guantes, alcohol gel, amonio cuaternario, 6 cajas de mascarillas, un termómetro, pediluvio, para todos los clubes. Fueron 295 los beneficiados de 31 asociaciones. Fuera de las indumentarias deportivas consistentes en 18 pantalones, medias y camisetas, para cada elenco, más 8 balones de fútbol y un botiquín.

“En nuestra asociación fueron 14 instituciones y el Gobierno Regional, también entregó a cada asociación 6 balones de fútbol y mascarillas, la verdad que para nosotros y los dirigentes fue un gran apoyo, ahora habrá que seguir cuidándose para que pronto volvamos a las canchas”, aseveró el dirigente.

En tanto. el presidente de la Asociación Víctor Zavala Bravo, Claudio Cofre Arévalo, quedó muy conforme con este aporte: “queremos agradecer esta donación y esperamos que pronto podamos usarlas. Son 12 los clubes que recibieron esta implementación deportiva, en la Zavala. Es de esperar que pronto podamos avanzar de fase para poder realizar algunos partidos amistosos, porque todos quieren desestresarse con el balón y regresar al campo de juego “.

La ceremonia se realizó en el estadio de la Víctor Zavala Bravo y las Asociaciones que recibieron esta ayuda en la provincia de Linares, fueron: Asociación de Fútbol Amateur de Linares, Víctor Zavala Bravo, Retiro, Colbun, Parral, Yerbas Buenas, y Longaví.

El vocero del gobierno regional del Maule, Jorge Guzmán, dijo que este proyecto “nació a consecuencia de una inquietud de los que somos futboleros, ya que el estar lejos de la cancha no solamente significa estar apartados del balón y lo que es el fútbol, sino también es estar lejos de la familia. Porque las instituciones deportivas son una familia, están siempre preocupados no solo cuando se juega, sino también de todo el entorno. Por eso estoy más que seguro que los dirigentes de los clubes están preocupados de lo que pasa con su gente en estos tiempos de pandemia. Hubo charlas con los dirigentes donde fueron capacitados para que estemos preparados cuando volvamos a la cancha, con todas las recomendaciones sanitarias que nos pide la autoridad”.

En la cita también estuvieron los CORE José Vargas Vega y Rodrigo Hermosilla.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportico