Deporte 02-08-2018

En el fútbol amateur la AFAL “fumó” la pipa de la paz con la Asociación de Árbitros

Este fin de semana se disputará fecha que fue suspendida la semana pasada

Hubo diferentes reacciones en una de las reuniones que estuvo muy candente, puesto que los árbitros que dirige Amado Méndez no querían seguir dirigiendo el campeonato por sentirse desprotegidos en los campos de juego, puesto que están cansados de recibir tantas agresiones verbales y algunas físicas.

Claro que los dirigentes también les aclararon que son ellos los que contratan los servicios y a veces han dejado mucho que desear. Uno de los presidentes manifestó que en el fútbol profesional cuando un árbitro se equivoca es también castigado y no puede impartir justicia en la próxima fecha, “pero aquí lamentablemente los señores de “negro” son amos y señores. No es fácil reunir los dineros para cancelarles por eso espero que sea recíproco y que acepten las críticas en su labor porque actualmente son intocables y eso no debiera ser porque ellos nacieron aquí en esta asociación”.

Salió humo blanco y acordaron dirigir hasta el término de los campeonatos. Llamó la atención lo que señaló el timonel de Vara Gruesa, quien estaba bastante molesto porque el fin de semana a última hora los árbitros decidieron no arbitrar y tuvo que suspenderse la fecha. Por eso señaló que esta trabajando para conformar una nueva Asociación de Arbitros: “nos vamos a reunir este viernes de 19:00 a 20:00 horas en la sede de la AFAL, y el sábado las reuniones serían de 10 a 11 en Valentín Letelier al llegar a calle Arturo Prat, donde ya tenemos a varios interesados, en su mayoría jóvenes, y lógicamente tenemos que prepararlos para este proceso y la idea es que se pueda plasmar y mejorar el sistema de arbitrajes”.

Hay que agregar que el torneo en las series infantiles y juveniles en la Asociación de Fútbol Amateur Linares, está en receso por los factores climáticos donde continúan las bajas temperaturas. Aunque podría haber novedades el próximo martes, porque hay algunos dirigentes que esperan se pueda retomar la competencia.

En torno a la partida de una de las instituciones emblemáticas en la AFAL, el cuadro de Hospital, que estaría fusionándose con el equipo de Municipal, para participar en principio en la Víctor Zavala Bravo, Octavio Fuentes, mandamás de la Asociación, indicó que “lo oficial es que el cuadro de Hospital, presentó una solicitud de receso en las series adultas y los presidentes la aprobaron”.

SELECCIONES

La Afal quiere seguir con vida en las eliminatorias regionales, donde en el partido de ida, jugado en el Tucapel Bustamante Lastra, vencieron en Segunda Infantil, por un contundente 4 a 0.

Una de las figuras de ese partido fue Bayron Rebolledo, que anotó dos de los cuatro tantos: “a pesar del resultado abultado fue un partido muy disputado, puesto que el rival fue muy complicado y la cancha estaba muy pesada. Lo mejor de todo que no nos anotaron de visita y esto nos da cierta tranquilidad para seguir avanzando en estas eliminatorias”.

NO QUEDARON CONFORMES

La selección sub 17, tuvo que esforzarte para dar vuelta el marcador, puesto que perdían por 2 a 0. El técnico Albert Chacón, tuvo que mover las piezas para buscar por todos los medios la paridad. No fue fácil, más aún da la sensación que el equipo regaló el primer tiempo, puesto que entraron desconectados en todas las líneas.

Patricio Llévenes, talentoso jugador y autor de los goles no quedó conforme con lo mostrado en este partido ante Río Claro: “nosotros antes de comenzar a jugar sabíamos que no sería fácil. Por eso creo que en el segundo tiempo entramos con más fuerza y garra lo que nos permitió por lo menos igualar el marcador”. Con este resultado la AFAL está obligada a marcar dos goles ya que el empate 0-0 y 1 a 1 los dejara fuera de la competencia.

Por su parte el técnico linarense, Albert Chacón, manifestó que “Río Claro fue un equipo que jugó de contra llegaron dos veces y nos convirtieron pagamos caro el haber entrado desconcentrados en el primer tiempo sobre todo en la zona defensiva. Afortunadamente pudimos reaccionar y nos creamos varias ocasiones de gol que no pudimos concretarlas después de la igualdad, creo que debemos trabajar para mejorar la falta de finiquito de los delanteros. Nos pusieron presión estamos obligados a ganar en el partido de vuelta que se juega el sábado en Rio Claro, es la primera vez que nos toca jugar contra la adversidad puesto que en la primera fase habíamos ganado 2 a 1 y después lo dimos vuelta después de ir perdiendo por 4 a 1, parece que esta selección es hija del rigor y vamos a ir con todo para buscar los tres puntos para seguir avanzado en estas eliminatorias”.

FOTO: Director Técnico, Albert Chacón.

2: Bayron Rebolledo.

3: Patricio Llévenes.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo

