Deporte 03-03-2018

En el Futbol Amateur Por Copa de Campeones fueron expulsados dos clubes de la competencia en serie de Honor

Lister Rossel de San Javier y Oscar Bonilla de Linares.

No les tembló la mano al honorable Directorio de ANFA- Maule, presidido por Iván Muñoz González, para dejar fuera del torneo más importante de clubes de la Región del Maule a dos instituciones. En la última reunión se resolvió de acuerdo al reglamento y normas complementarias aprobadas por los presidentes de Asociaciones, expulsar de la Copa de Campeones en serie de Honor a los clubes Lister Rossel de la comuna de San Javier y Oscar Bonilla de Linares.

La drástica medida de expulsión de los referidos clubes, fue adoptada tras recibir y evaluar el informe del árbitro y director de turno designados para esa partido. Se comprobó la ocurrencia de una violenta riña entre ambas barras promediando el segundo tiempo, lo que obligó a dar termino anticipado al cotejo por falta de garantías.

De esta manera quedó conformado por sorteo el cuadro de las 17 llaves que se definirán en partidos de ida y vuelta, comenzando este fin de semana. En el sorteo de la segunda ronda de la tradicional competencia, que liberó a la Academia de Futbol Samuel Reyes de tener rival por la expulsión de los eventuales contrincantes que iban por esa casilla avanzando de fase de forma automática.

De la comuna de Linares, sólo quedan con vida en esta etapa de Copa de Campeones en Serie de Honor, sólo dos instituciones que pertenecen a la Asociación Linares de Futbol Amateur. Los cuadros de Diablos Rojos, que formó un tremendo plantel con el único objetivo de ganar esta copa que les ha sido tan esquiva en su historia deportiva y Unión San Luis un elenco que también es animador de esta competencia.

Así quedó la cartelera de la segunda onda de la Copa de Campeones, Trofeo Carlos Bernal Silva- ANFA 2018:

Pareja 1: Club Colo-Colo v/s Atlético Inela de Yerbas Buenas

Pareja 2: Pangue Abajo v/s Santa Rosa (Sagrada Familia)

Pareja 3: Independiente Sanatorio v/s Santa Elvira de Molina

Pareja 4: Club Ferro Unido Corinto v/s Diablos Rojos (Linares) domingo 18:00 horas

Pareja 5: Club Alameda v/s Orilla de Martínez de Curicó

Pareja 6: Juventud San Carlos v/s Club San Rafael Teno

Pareja 7: clasifica en forma directa Academia Samuel Reyes de Curicó

Pareja 8: Unión Machicura v/s Quintas Unidas de Talca

Pareja 9: Santa Elena v/s Santa María de Callejones

Pareja 10: Deportivo Lautaro v/s Unión Liecura (Villa Alegre)

Pareja 11: Club Galpones v/s Arturo Prat de Hualañe

Pareja 12: Club Deportivo Colo –Colo v/s Club El Escudo Teno

Pareja 13: Deportivo Tricolor v/s Constitución FC

Pareja 14: Deportivo Los Cristales v/s La Maravilla de Lontue

Pareja 15: Club San Guillermo v/s Deportivo Pencahue

Pareja 16: Deportivo Oriente v/s Cerrillos de Rio Claro

Pareja 17: Villa San Luis de Longavi v/s Unión San Luis Linares domingo 17:00 horas



Cabe recordar que estos son los partidos de ida, donde a los equipos de la comuna de Linares, les tocó jugar su primer compromiso en calidad de forasteros.

Finalmente un dato no menor, el Club Deportivo Diablos Rojos uno de los fundadores de la AFAL, cumplió recientemente 53 años de vida institucional motivo por el cual el alcalde de la comuna Mario Meza Vásquez, les regaló dos indumentarias para las series que están en Copa de Campeones Serie de Honor y 35 años. Además les facilito un bus para este domingo para viajar a la localidad de Pencahue, la movilización saldrá a las 15:30 horas desde el frontis de la municipalidad. Por eso el fundador y secretario de la institución Sergio Sepúlveda Corvalan, hizo un llamado para todos los hinchas de Diablos Rojos que les quieran acompañar en este periplo donde se medirán con Ferro Unido como forasteros.

Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo